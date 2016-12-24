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24 декабря 2016, 19:51 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Бестемьянова: Медведева сегодня просто потрясла, каталась божественно

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию среди женщин, который уверенно выиграла Евгения Медведева, а серебряным призёром стала 14-летняя Алина Загитова.

«Женя Медведева сегодня просто потрясла. У меня ощущение, что она на каждом старте поднимает свой потолок и выскакивает из оценки, которую получала раньше. Она сегодня прыгнула новый каскад из трёх тройных прыжков. Абсолютно фантастическая история. Каталась божественно, просто невозможно! Я рада и поздравляю её и её маму, которую хорошо знаю. Это большой успех.

Что касается Алины Загитовой, то она абсолютно чудный ребёнок. Наверное, это наше будущее, наше всё», — сказала Бестемьянова в программе «Все на матч».
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