Сотскова: В произвольной программе я не отпустила себя
16-летняя
вице-чемпионка мира среди юниоров 2016 года Мария Сотскова успешно выступила в финале взрослой серии Гран-при, а по итогам чемпионата России завоевала бронзовую медаль и путёвку на взрослый чемпионат Европы.
Однако после своего блестящего выступления в произвольной программе Сотскова расплакалась.
«Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлением. Я сорвала аксель. В целом прокат был очень напряжённый, я не отпустила себя», — сказала Сотскова в программе «Все на матч».
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