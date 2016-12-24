Сотскова: В произвольной программе я не отпустила себя

Однако после своего блестящего выступления в произвольной программе Сотскова расплакалась.



«Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлением. Я сорвала аксель. В целом прокат был очень напряжённый, я не отпустила себя», — сказала Сотскова в программе «Все на матч».