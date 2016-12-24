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24 декабря 2016, 19:14 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Сотскова: В произвольной программе я не отпустила себя

16-летняя вице-чемпионка мира среди юниоров 2016 года Мария Сотскова успешно выступила в финале взрослой серии Гран-при, а по итогам чемпионата России завоевала бронзовую медаль и путёвку на взрослый чемпионат Европы.

Однако после своего блестящего выступления в произвольной программе Сотскова расплакалась.

«Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлением. Я сорвала аксель. В целом прокат был очень напряжённый, я не отпустила себя», — сказала Сотскова в программе «Все на матч».
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