Фигуристке Медведевой удалось удивить собственных тренеров новым каскадом

Помимо заявленных элементов, в числе которых каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц, каскад из двойного акселя и двух двойных тулупов и двойного акселя, спортсменка решила поставить победную точки новым, незапланированным, из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

«Тренеры были удивлены тем, что я сделала, я бы даже сказала, что они в сейчас шоке, — рассказала Медведева. — Но такой план у меня уже был в голове, хотя я не думала, что смогу его реализовать здесь, в Челябинске. Просто по ходу программы почувствовала в себе силы и сделала это. А раз получилось сделать здесь, попробую и на чемпионате Европы».

Как рассказала фигуристка, сейчас правила уже позволяют женщинам выполнять в ходе проката больше двух тройных тулупов. «Теперь есть возможность показать свои возможности, — отметила Медведева. — Я сейчас получила хороший опыт, сделала небольшой шажок вперед и готова удивлять всех и дальше».