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24 декабря 2016, 18:56 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Климов: Помарки — это рабочие моменты, которые со временем будут преодолены

Чемпионы России по фигурному катанию среди спортивных пар Ксения Столбова и Фёдор Климов прокомментировали выступление на первенстве страны, ставшее для них первым за 8 месяцев.

«Мы всю жизнь занимаемся фигурным катанием, знаем, как настраивать себя, как готовиться к старту, как выходить на лёд. Да, были помарки в прокатах, но это никак не связано с тем, что мы так долго не стартовали. Это рабочие моменты, которые со временем будут преодолены», — приводит слова Климова пресс-служба ФФККР.

«Очень рады, что нам удалось поработать с Юрием Смекаловым, он реально очень много нового привнёс в программы, которые ставил Николай Морозов. Жаль, что этот период был не таким длительным — с Юрой мы работали только в Сочи, но сейчас будет время и обязательно возобновим наше сотрудничество», — отметила Столбова.
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