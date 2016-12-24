«Мы всю жизнь занимаемся фигурным катанием, знаем, как настраивать себя, как готовиться к старту, как выходить на лёд. Да, были помарки в прокатах, но это никак не связано с тем, что мы так долго не стартовали. Это рабочие моменты, которые со временем будут преодолены», — приводит слова Климова пресс-служба ФФККР.



«Очень рады, что нам удалось поработать с Юрием Смекаловым, он реально очень много нового привнёс в программы, которые ставил Николай Морозов. Жаль, что этот период был не таким длительным — с Юрой мы работали только в Сочи, но сейчас будет время и обязательно возобновим наше сотрудничество», — отметила Столбова.