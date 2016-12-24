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24 декабря 2016, 18:40 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева выиграла чемпионат России в одиночном катании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом.

Второе место заняла Алина <span class=error>Загитова</span> третье — Мария <span class=error>Сотскова</span>. Увеличить
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Второе место заняла Алина Загитова с результатом 221,21 балла, третье — Мария Сотскова (219,90).

Медведева, которая также стала чемпионкой России в прошлом году, является действующей победительницей финала Гран-при.
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристка Анна Погорилая после проката произвольной программы на чемпионате России испытала настолько сильные эмоции, что у нее отказали руки. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
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