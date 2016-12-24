Фигуристка Медведева выиграла чемпионат России в одиночном катании
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом.
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Второе место заняла Алина Загитова с результатом 221,21 балла, третье — Мария Сотскова (219,90).
Медведева, которая также стала чемпионкой России в прошлом году, является действующей победительницей финала
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