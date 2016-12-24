Фигуристке Туктамышевой на чемпионате России не хватало уверенности в исполнении элементов

«Была в форме, волновалась, тяжело приходить и заново учить прыжки. Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результате. Мне не хватало уверенности на элементах, выполняю не так как хотелось бы, не могу заходить и делать, для меня важно максимально хорошо чувствовать свое тело», — сказала Туктамышева.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.