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24 декабря 2016, 18:28 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Мозер: До ЧР Столбова и Климов только по разу прокатали программы

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала выступление воспитанников, которые заняли все призовые места в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.

Победили Ксения Столбова и Фёдор Климов, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовые медали завоевали Наталья Забияко и Александр Энберт.

«Ксюша и Фёдор не выступали 8 месяцев. Это их первый турнир, и не только турнир, мы успели только один раз прокатать целиком короткую программу и один раз — произвольную. Не могли понять, как соберем эти программы на старте, но ребята — молодцы, боролись до последнего, старались сделать всё что могли. Понятно, программы ещё будут накатываться, но не только мы накатываем и работаем, но и соперники. Много работы. Володя и Женя сегодня идеально все сделали на тренировке, а на старте немного не пошло. Понятно, что и Жене с Володей, и Наташе с Сашей после финала Гран-при было очень тяжело здесь собираться. Но это рабочий момент. Я знаю, что дальше делать. Во-первых, нужно отдохнуть. Двум парам, которые стартовали подряд на этапах, финале Гран-при и чемпионате России, дать передышку, чтобы с новым настроем включиться в тренировки. А Ксюше с Федей — продолжать работать с новыми силами и стремиться идти вперёд», — приводит слова Мозер пресс-служба ФФККР.
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