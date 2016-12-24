Мозер: До ЧР Столбова и Климов только по разу прокатали программы

Победили Ксения Столбова и Фёдор Климов, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзовые медали завоевали Наталья Забияко и Александр Энберт.



«Ксюша и Фёдор не выступали 8 месяцев. Это их первый турнир, и не только турнир, мы успели только один раз прокатать целиком короткую программу и один раз — произвольную. Не могли понять, как соберем эти программы на старте, но ребята — молодцы, боролись до последнего, старались сделать всё что могли. Понятно, программы ещё будут накатываться, но не только мы накатываем и работаем, но и соперники. Много работы. Володя и Женя сегодня идеально все сделали на тренировке, а на старте немного не пошло. Понятно, что и Жене с Володей, и Наташе с Сашей после финала Гран-при было очень тяжело здесь собираться. Но это рабочий момент. Я знаю, что дальше делать. Во-первых, нужно отдохнуть. Двум парам, которые стартовали подряд на этапах, финале Гран-при и чемпионате России, дать передышку, чтобы с новым настроем включиться в тренировки. А Ксюше с Федей — продолжать работать с новыми силами и стремиться идти вперёд», — приводит слова Мозер пресс-служба ФФККР.