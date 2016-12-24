Тренер Мозер очень довольна своими фигуристами, выигравшими все медали ЧР в парах

Соревнования в Челябинске являются отборочными к чемпионату Европы-2017. Пары в субботу завершили турнир произвольной программой. Серебряные призеры Олимпиады-2014 в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов набрали в сумме 220,12 балла. Вторыми стали двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы, победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), а третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

«Я еще не осознаю, что у нас это получилось — у всех ребят, — сказала в телефонном разговоре Мозер. — Все три дуэта просто молодцы — каждая пара боролась за самые высокие места, и они сделали все, что могут. Я очень довольна ребятами».

Собеседница агентства отметила, что состязательные коллизии вызвали у нее серьезные переживания.

«Я сейчас ощущаю только усталость, — отметила специалист, отвечая на вопрос о чувствах, испытываемых после такого успеха. — Тренер не готов говорить, я нахожусь в очень тяжелом психологическом состоянии (с улыбкой). Все сегодняшние события меня очень перевозбудили, и я очень устала».