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24 декабря 2016, 17:39 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Тренер Мозер очень довольна своими фигуристами, выигравшими все медали ЧР в парах

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Заслуженный тренер России Нина Мозер заявила агентству «Р-Спорт», что очень довольна своими учениками, показавшими высокий уровень мастерства и занявшими все три призовых места на пьедестале почета на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Соревнования в Челябинске являются отборочными к чемпионату Европы-2017. Пары в субботу завершили турнир произвольной программой. Серебряные призеры Олимпиады-2014 в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов набрали в сумме 220,12 балла. Вторыми стали двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы, победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), а третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

«Я еще не осознаю, что у нас это получилось — у всех ребят, — сказала в телефонном разговоре Мозер. — Все три дуэта просто молодцы — каждая пара боролась за самые высокие места, и они сделали все, что могут. Я очень довольна ребятами».

Собеседница агентства отметила, что состязательные коллизии вызвали у нее серьезные переживания.

«Я сейчас ощущаю только усталость, — отметила специалист, отвечая на вопрос о чувствах, испытываемых после такого успеха. — Тренер не готов говорить, я нахожусь в очень тяжелом психологическом состоянии (с улыбкой). Все сегодняшние события меня очень перевозбудили, и я очень устала».
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