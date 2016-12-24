Фигуристка Леонова не собирается завершать карьеру
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Алена Леонова, выступающая на чемпионатах России с 2006 года, не планирует завершать карьеру. Об этом она сообщила журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это моя жизнь, и пока я могу ходить, я буду кататься, кто бы мне, что не говорил, — заявила Леонова после исполнения произвольной программы на чемпионате страны. — Я заканчивать не собираюсь, еще не все показала, что могу».
«Я недовольна своим катанием по сравнению с выступлением на декабрьском турнире “Золотой конек” в Загребе, где у меня все отлично получалось, — отметила 26-летняя спортсменка. — Но
«Вчера немного травмировала ногу на неудачном флипе, а к вечеру почувствовала боль. Ничего страшного, сегодня просто покрепче перевязала шнурок на коньке и пошла выступать».
Леонова — серебряный призер чемпионата мира 2012 года в Ницце, победительница Универсиады в Гранаде 2015 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter