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24 декабря 2016, 17:38 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Леонова не собирается завершать карьеру

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Алена Леонова, выступающая на чемпионатах России с 2006 года, не планирует завершать карьеру. Об этом она сообщила журналистам.

26-летняя спортсменка рассказала что недовольна своим катанием на чемпионате России. Увеличить
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«Это моя жизнь, и пока я могу ходить, я буду кататься, кто бы мне, что не говорил, — заявила Леонова после исполнения произвольной программы на чемпионате страны. — Я заканчивать не собираюсь, еще не все показала, что могу».

«Я недовольна своим катанием по сравнению с выступлением на декабрьском турнире “Золотой конек” в Загребе, где у меня все отлично получалось, — отметила 26-летняя спортсменка. — Но все-таки рада, что собралась после короткой программы».

«Вчера немного травмировала ногу на неудачном флипе, а к вечеру почувствовала боль. Ничего страшного, сегодня просто покрепче перевязала шнурок на коньке и пошла выступать».

Леонова — серебряный призер чемпионата мира 2012 года в Ницце, победительница Универсиады в Гранаде 2015 года.
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