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24 декабря 2016, 15:48 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Астахова и Рогонов не жалеют, что поменяли программу по ходу сезона

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов не жалеют, что сменили программу по ходу нынешнего сезона. Об этом спортсмены сообщили после проката произвольной программы на чемпионате России.

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Астахова и Рогонов по итогам короткой и произвольной программы набрали 198,79 балла.

«Катилось хорошо, было желание. Организация чемпионата потрясающая, выступать было одно удовольствие, почаще бы такие турниры. В начале мы отказались от программы “Онегин”, и это правильно, мнение судей надо учитывать. Нынешняя программа мне нравится больше, чем “Онегин”, и мы нисколько не жалеем об этом решении», — сказала Астахова.

Чемпионат России в Челябинске завершится 25 декабря гала-концертом.
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