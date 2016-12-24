Фигуристы Столбова и Климов заявили, что выполнили главную задачу на чемпионате России
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов выполнили главную задачу, поставленную перед собой на чемпионате России — отобраться на европейское первенство. Об этом спортсмены заявили после проката произвольной программы.
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Столбова и Климов стали победителями чемпионата России в парах, набрав по сумме двух программ 220,12 балла. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).
«Недовольны прокатом. Все получилось, но с ошибками, и их было много. Мы готовы были исполнять программу, но не с теми элементами, с которыми умеем. Хорошо, что за месяц до чемпионата Европы видно ошибки. Главная задача выполнена — вышли на Европу», — сказала Столбова.
«Мы сходим с ума, оба», — добавил Климов.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.
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