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24 декабря 2016, 15:47 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Столбова и Климов заявили, что выполнили главную задачу на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов выполнили главную задачу, поставленную перед собой на чемпионате России — отобраться на европейское первенство. Об этом спортсмены заявили после проката произвольной программы.

Фигуристы стали победителями чемпионата России в парах набрав по сумме двух программ 22012 балла. Увеличить
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Столбова и Климов стали победителями чемпионата России в парах, набрав по сумме двух программ 220,12 балла. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19), третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

«Недовольны прокатом. Все получилось, но с ошибками, и их было много. Мы готовы были исполнять программу, но не с теми элементами, с которыми умеем. Хорошо, что за месяц до чемпионата Европы видно ошибки. Главная задача выполнена — вышли на Европу», — сказала Столбова.

«Мы сходим с ума, оба», — добавил Климов.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на чемпионат Европы.
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