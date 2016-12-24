Тарасова и Морозов считают, что проиграли золото чемпионата России из-за ошибок
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители финала серии
Гран-при нынешнего сезона спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не удовлетворены серебром чемпионата России по фигурному катанию. Как заявили спортсмены журналистам после проката произвольной программы, второе место национального турнира стало результатом их собственных ошибок и усталости после финала Гран-при.
«Конечно, самое главное, что мы попали на чемпионат Европы, но серебро нас не устраивает — мы на своих же ошибках золото упустили. В основном за счет ошибок на прыжках,
Победителями чемпионата России стали серебряные призеры Олимпийских игр, олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов.
«Мы проиграли олимпийским чемпионам, — подчеркнула Тарасова. — Будем учиться на своих ошибках. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому после Нового года с новыми силами приступим к работе».
Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января будущего года.
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