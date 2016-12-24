Тарасова и Морозов считают, что проиграли золото чемпионата России из-за ошибок

«Конечно, самое главное, что мы попали на чемпионат Европы, но серебро нас не устраивает — мы на своих же ошибках золото упустили. В основном за счет ошибок на прыжках, где-то не хватило уровней, — отметил Морозов. — Но с другой стороны мы хорошо понимаем, что после финала Гран- при у нас накопилась усталость, да еще в этом году чемпионат России раньше начался, времени на восстановление было совсем немного».

Победителями чемпионата России стали серебряные призеры Олимпийских игр, олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов.

«Мы проиграли олимпийским чемпионам, — подчеркнула Тарасова. — Будем учиться на своих ошибках. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому после Нового года с новыми силами приступим к работе».

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января будущего года.