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24 декабря 2016, 15:37 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Столбова/Климов победили на чемпионате России в Челябинске в парном катании

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — Р-Спорт. Серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз одержали победу в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

<em>ЧЕЛЯБИНСК 24 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения <span class=error>Столбова</span> и Федор Климов в третий раз одержали победу в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Увеличить
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В субботу пары представили произвольную программу. Ксения Столбова и Федор Климов набрали в сумме 220,12 балла. Второе место заняли бронзовые призеры чемпионата Европы, победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19). Тройку призеров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

Программу соревнований чемпионата России в Челябинске завершит произвольная программа у одиночниц.
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