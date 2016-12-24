Фигуристы Столбова/Климов победили на чемпионате России в Челябинске в парном катании
ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек —
Р-Спорт. Серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи в парном катании и олимпийские чемпионы в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов в третий раз одержали победу в соревнованиях пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
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В субботу пары представили произвольную программу. Ксения Столбова и Федор Климов набрали в сумме 220,12 балла. Второе место заняли бронзовые призеры чемпионата Европы, победители Финала Гран-при-2016 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,19). Тройку призеров замкнули Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).
Программу соревнований чемпионата России в Челябинске завершит произвольная программа у одиночниц.
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