Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России в парах
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пара фигуристов Ксения Столбова/Федор Климов выиграла чемпионат России, который проходит в Челябинске. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 220,12 балла.
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Вторыми стали победители финала
Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве. Турнир завершится 24 декабря произвольным прокатом у женщин.
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