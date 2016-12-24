Фигуристы Забияко и Энберт заявили, что бронза чемпионата России равна для них победе

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«Мы не были в призах на чемпионате России, это наш второй совместный чемпионат. Важно, что уже есть медаль, ведь это сложный и ответственный шаг. Бронза для нас — уже победа», — сказал Энберт.

«Мы попали в финал Гран-при, там нам удалось выступить достойно, и это была дополнительная мотивация к этому чемпионату России», — добавил он.

«Сейчас мы тренируемся. Выступаем в полную силу. Ошибки случаются, но нужно думать, как их не допускать», — подытожила Забияко.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря.