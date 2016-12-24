Кавагути и Смирнов рады, что смогли выступить на чемпионате России после тяжелой травмы

Кавагути получила тяжелую травму ахилла на тренировке перед прошлогодним чемпионатом Европы. В результате спортсмены пропустили конец прошлого сезона. Однако в нынешнем они приняли участие в этапах Гран-при.

«Каков итог этого чемпионата? Я считаю, что мы молодцы — восстановились после тяжелой травмы Юко и поборолись за пьедестал чемпионата России. Хотя после такой травмы, как у нее, люди через год только ходить начинают, — рассказал Смирнов. — Считаю, что для нашего возраста и количества травм выступили успешно».

Как отметила Кавагути, на чемпионате России она получила удовольствие от выступления.

Кавагути и Смирнов являются чемпионами Европы — 2015 в Стокгольме.