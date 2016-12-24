Пара Устимкина/Володин снялась с ЧР в Челябинске перед произвольной программой
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт. Фигуристы Алина Устимкина и Никита Володин не выступят в произвольной программе в парном катании на чемпионате России в Челябинске из-за болезни партнерши, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
После короткой программы пара из
Произвольная программа в парном катании проходит в субботу. Таким образом, на лед выйдут 11 пар вместо 12.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter