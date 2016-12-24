Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28244236/
24 декабря 2016, 13:25 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Пара Устимкина/Володин снялась с ЧР в Челябинске перед произвольной программой

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Фигуристы Алина Устимкина и Никита Володин не выступят в произвольной программе в парном катании на чемпионате России в Челябинске из-за болезни партнерши, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы пара из Санкт-Петербурга занимала десятое место, набрав 55,35 балла.

Произвольная программа в парном катании проходит в субботу. Таким образом, на лед выйдут 11 пар вместо 12.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года