Невзятая высота

Не думаю, что в танцах ждали такого итога, как тот, что случился. Я в данный момент не о первых двух дуэтах, а о тех, что остались позади. Перспективы которых непрерывно обсуждались все три года — с момента, когда Никита Кацалапов принял решение расстаться с Еленой Ильиных и одна из самых многообещающих танцевальных команд мира прекратила существование. Взамен, как известно, образовались две: Кацалапов — с Викторией Синициной, Ильиных — с Русланом Жиганшиным.

То, что одна из этих пар останется в Челябинске за пределами первой тройки, по предыдущим результатам сезона было довольно очевидно. Неожиданным получилось другое — то, что и те, и другие более чем на десять баллов отстали от серебряных призеров и почти на двадцать — от победителей. Другими словами, впору было констатировать: затеянный три года назад эксперимент, щедро оплаченный как государственными, так и спонсорскими деньгами, не оправдал себя. Оказался пустышкой.

Можно, конечно, начать рассуждать, что три года — крайне малый срок для того, чтобы по-настоящему скататься. Это так. Но встать на такую позицию мешает простой факт: в свой первый же чемпионат Ильиных и Жиганшин стали первыми, выиграв пять с лишним баллов у Степановой/Букина (те заняли лишь третье место). Год назад Синицина и Кацалапов завоевали серебро, всего балл с «копейками» уступив Бобровой/Соловьеву. Что же получается? Что гигантская пропасть образовалась всего за сезон?

Получается, что да. Дело ведь не только в баллах, полученных двумя дуэтами/аутсайдерами в произвольном танце. В пятницу утром на тренировке танцоров присутствовали все без исключения судьи и те, с кем удалось поговорить, склонялись к одному и тому же заключению: между двумя первыми и двумя последующими дуэтами существует довольно серьезная разница, которая и делает их несопоставимыми. Как по классу, так и по постановкам. И то, что два дуэта продолжают непримиримо выяснять отношения между собой, не отменяет факта, что сражаются они за третью позицию в стране. А кого и когда интересовали третьи пары — неважно, о какой именно стране ведется речь?

Отталкиваться в своих рассуждениях от распространенной в танцах формулировки «засудили» лично я не готова: в реинкарнацию Кацалапова и его бывшей партнерши той же ФФККР было вложено слишком много усилий, чтобы подобного результата не случилось. Вот всего лишь один факт: после пресс-конференции Бобровой и Соловьева в пятницу, когда шестикратные чемпионы страны наговорили множество комплиментов в адрес своей «команды» и уже собирались уезжать в отель, я скорее в шутку спросила, что попросили бы они у золотой рыбки, окажись такая в руках. И Дмитрий совершенно серьезно ответил:

— Знаете, у нас в «Олимпийском» действительно сложился уникальный коллектив, где все понимают друг друга с полуслова. Мы видим общую цель, сообща к ней идем, знаем, что нужно сделать, и отодвигаем на второй план абсолютно все, что этому мешает. Но есть чисто бытовые трудности. Например, отсутствие зала. «Олимпийский» часто бывает занят всевозможными турнирами, и нам бывает банально негде заниматься специальной физической подготовкой. Вплотную с нашим катком расположен прекрасный комплекс World Class, где есть и зал, и бассейн, и сауны — все, что может понадобиться для работы и восстановления, но это — слишком дорогое удовольствие. Нам и так приходится очень многое оплачивать из собственного кармана: массажная комната в «Олимпийском» у нас совсем крошечная, а кроме массажиста нам приходится прибегать к услугам кинезиологов, психологов, других специалистов. Порой перед ответственными стартами набегают очень большие суммы, которые никто не компенсирует, хотя тратим мы их исключительно на собственный результат. Если бы в этом отношении можно было попросить кого-то о помощи, мы были готовы в любой момент отчитаться за каждую вложенную в нас копейку. Но все это пока — наши собственные проблемы.

Думаю, примерно то же самое могли бы сказать Степанова, Букин и их тренеры. Подозреваю, что и тем, и другим было сильно обидно наблюдать, как двум другим дуэтам создается «зеленая улица» во всем, что касается подготовки — у признанно лучших тренеров, в заведомо лучших условиях.

В спорте нередко случается, что наверху оказываются те, кто был вынужден собственной головой пробивать одну стенку за другой. Поэтому с одной стороны челябинскому танцевальному раскладу вроде бы не приходится удивляться. Но не дает покоя вопрос: «Могло ли быть по-другому? » Все-таки речь идет не о рядовой паре, переставшей кататься вместе, а о двух фигуристах выдающегося таланта, пусть и не нашедших стопроцентно равноценной замены друг другу в новых сочетаниях.

Наверное, могло. Но танцы — слишком специфический вид: в них нет мелочей, а кроме того — огромную, просто колоссальную роль играет постановка.

Почему Ильиных и Жиганшин сумели так яростно «прозвучать» в свой первый сезон? Не только потому, что были уязвлены уходом от них бывших партнеров и работали, как одержимые, но и благодаря «Кармен» — удивительно удачному короткому танцу, поставленному одним из лучших постановщиков мира — Антонио Нахарро. Почему столь же мощно не прозвучала в следующем сезоне поставленная тем же Нахарро «Фрида»? На мой взгляд, потому, что ей предшествовала совершенно невнятная, не имеющая какого бы то ни было «лица» короткая программа — та самая, по которой складывается первое впечатление. Плюс — «Фриду» так и не удалось выкатать до блеска, и из великолепной задумки получился пшик. Не в плане проката — даже в полусыром состоянии танец не оставлял равнодушным очень многих людей, а в том смысле, что отобраться в сборную Ильиных и Жиганшину не удалось. И «Фрида» канула в небытие, так и не сыграв задуманной роли.

Обе программы танцоров, поставленные им в этом сезоне Игорем Шпильбандом, по сравнению с «Кармен» и «Фридой» получились и вовсе ни о чем. Задумка индийского произвольного танца, возможно, была неплохой, но подобная хореография сложна сама по себе — требует филигранной отточенности каждого движения, а не бесконечной суеты и игры лицом. Но как раз с этим у пары второй сезон подряд наблюдаются проблемы. Из-за чего — это другой вопрос, который сейчас даже нет смысла обсуждать: достаточно взглянуть на результат. Тот самый, который в цифрах.

У Кацалапова и Синициной другая история. Во время пятничной тренировки олимпийский чемпион Геннадий Карпоносов, выполняющий функции старшего тренера российской сборной по танцам, заметил, что считает не очень удачным выбор танго для произвольной программы. Потому что танго — это, прежде всего, партнерша, которая должна доминировать, вести танцевальную нить, управлять ей, а не выглядеть в руках партнера безвольной жертвой. То, что на заключительном этапе подготовке к работе с Викторией и Никитой была подключена Елена Чайковская, безусловно, пошло на пользу: танец максимально заиграл какими-то отдельными гранями, но в целом это не сделало его конкурентоспособным — танец вышел слишком рядовым. В отличие от танго Степановой и Букина: тем удалось не просто абсолютно «совпасть» с танцем по характеру и настроению, но и блестяще его исполнить.

Парадокс в том, что Ильиных/Жиганшин и Синицина/Кацалапов остались вполне довольны собственными прокатами — по крайней мере именно это сказали вслух, комментируя выступление. Теоретически в этом, наверное, можно усмотреть здравый смысл: пусть проиграли, зато выиграли время для тренировок — подготовку к следующему сезону одни могут начинать уже сейчас, другие через месяц, поскольку на чемпионате мира у России всего две танцевальные вакансии. Можно, конечно, предположить еще один вариант: что Синицина и Кацалапов сумеют обойти Степанову и Букина на европейском первенстве в Остраве и на чемпионат мира будет решено отправить именно их.

Вы верите в такую вероятность? Я — нет.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ из Челябинска.

Челябинск. Чемпионат России. Танцы.

Произвольный танец. 1. Боброва/Соловьев — 115,86. 2. Степанова/Букин — 113,07. 3. Ильиных/Жиганшин — 105,06. 4. Синицина/Кацалапов — 104,67. 5. Загорски/Гурейро — 100,45. 6. Евдокимова/Базин — 91,30.

Итог. 1. Боброва/Соловьев — 197,26. 2. Степанова/Букин — 189,54. 3. Синицина/Кацалапов — 178,45. 4. Ильиных/Жиганшин — 178,28. 5. Загорски/Гурейро — 169,46. 6. Евдокимова/Базин — 152,15.