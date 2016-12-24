Александр Самарин: В приметы не верю. Так спокойнее

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На вопрос, каким моментом своего выступления в Челябинске фигурист гордится особенно сильно, свежеиспеченный вице-чемпион страны ответил: «Сложный вопрос, надо подумать. Если совсем поверхностно — тем, что сумел сделать в произвольной программе оба четверных тулупа и два тройных акселя».

Накануне, сразу после короткой программы Александр тоже рассуждал о четверных прыжках. Говорил, что это, пожалуй, главный рубеж, отделяющий юниорское катание от взрослого. Справляешься с четверным — значит, вырос. И все уже совсем серьезно.

Подкупил Самарин, впрочем, не этим. А тем, как отчаянно бился на льду до последней секунды программы.

— Со стороны складывалось впечатление, что силы вас покинули еще в середине программы, но вы как-то умудрились дотерпеть, доехать до конца.

— Было тяжело, не спорю. Я очень устал уже после короткой программы. Да и финал «Гран-при» сыграл свою роль: на подготовку к чемпионату страны у нас была всего неделя. Не говоря уже о том, что турнир в Марселе оказался для меня психологически трудным.

Если говорить о моем выступлении в произвольной программе в Челябинске, я полностью выложился не столько в физическом плане, сколько в плане чрезмерного контроля над элементами. Разминка-то прошла далеко не лучшим образом.

— Ну вот вам и готовая примета: провалил разминку — выдал блестящий прокат.

— Мне почему-то кажется, что приметы в нашем виде спорта — это совершенно лишнее. Если серьезно к таким вещам относиться, это может рано или поздно сильно подкосить в психологическом плане. Поэтому ни в какие приметы я не верю в принципе. Так мне гораздо спокойнее живется.

— Сколько раз до финального проката в Челябинске вы успешно выполняли четверной прыжок в соревнованиях?

— В этом сезоне упал с тулупа только один раз. Еще один раз — в короткой программе — была помарка, и в финале «Гран-при» коснулся льда рукой на приземлении. Все остальные попытки были удачными. Просто на юниорских «Гран-при» я делал по одному четверному. А упал на Volvo Сup, когда мы решили включить в произвольную программу два прыжка в четыре оборота. Со второго я и свалился — не получилось правильно «настроить» голову. Все-таки прыгать четверные в тренировке и в соревнованиях это разные вещи. Нервы мешают.

— А самую первую попытку четверного помните?

— Это было на «Хрустальном коньке» в первый сезон моих тренировок у Светланы Владимировны Соколовской. Я пришел к ней только с тройными прыжками и с ужасненьким тройным акселем в обратную сторону.

— В каком смысле — в обратную?

— В смысле захода на прыжок. Я «перекатывал» дугу, из-за чего прыжок выходил крайне нестабильным.

— Проще говоря, пытались выполнить первые пол-оборота, стоя на льду?

— Если бы половину… Почти целый круг выходил. Этот аксель мы переучивали, наверное, полтора сезона. А вот с четверным все было совсем иначе — выучил его за сезон. Мог бы, наверное, еще быстрее, но для этого нужно было с самого начала слушать тренера.

— Не по этой ли причине в свое время прекратилось ваше сотрудничество с Инной Гончаренко?

— Какой каверзный вопрос. Нет, с Гончаренко мы расстались совершенно по другим причинам, о которых я не хотел бы говорить. Что касается моей работы с Соколовской, дело не в том, что я не слушал тренера. Просто иногда по собственным ощущением кажется, что элемент выучен и с ним уже не будет никаких проблем. В этом состоянии случается, что какие-то слова тренера просто проходят мимо ушей. И об этом потом сильно жалеешь.

— Спортсмен обычно принимает решение поменять тренера, когда переживает не самый лучший период своей жизни. Не было мыслей вообще закончить с фигурным катанием в тот момент?

— Такие мысли всегда идут от эмоций и вряд ли вообще правильно им поддаваться. Стоит остыть и подумать, все видится уже совсем иначе. Какой смысл опускать руки, если выбрал для себя дело своей жизни?

— Сами так считаете, или вам просто вовремя объяснили это более взрослые люди?

— Сам. Я вообще до определенного момента крайне мало общался с окружающими.

— Почему?

— Трудно объяснить. Наверное не хватало какой-то уверенности, причем не в спорте, а вне его. На льду я как раз всегда был абсолютно уверен в том, что делаю, что могу и чего хочу. А вот общаться с людьми мне было тяжеловато. Но это уже в прошлом. Интересно, что раскрепостившись внутренне вне льда я стал гораздо свободнее кататься.

— В Челябинске вы произвели впечатление человека, который не только хочет, но и умеет в нужный момент прыгнуть выше головы.

— Меня многому научил прошлогодний юниорский чемпионат мира в Дебрецене, где не хватило каких-то сотых для того, чтобы получить медаль. Осадок те соревнования оставили крайне болезненный. Не до такой степени, чтобы сниться по ночам, но в голове то поражение застряло крепко. Мы много говорили об этом с тренером, и в результате я стал совершенно иначе относиться и к себе, и к тренировкам. Да и к жизни тоже. Расставил приоритеты на определенный период своей жизни.

— На какой именно период?

— До тех пор, пока занимаюсь фигурным катанием. Главное для меня — спорт. А уже потом все остальное. Поэтому все мои действия за пределами льда я анализирую именно с этих позиций: не помешает ли мне тот или иной поступок тренироваться, выступать, восстанавливаться.

— Многим приходится жертвовать?

— Ну я бы не стал драматизировать. «Жертвовать» — это уже какая-то трагедия получается, а не жизнь. Просто приходится постоянно выбирать. Не всегда этот выбор дается легко, но когда есть большая цель, ты по крайней мере понимаешь, ради чего отказываешься от каких-то соблазнов.

— Для вас важно слышать похвалу от тренеров с которыми вы работаете?

— Честно? Тренеры могут вообще ничего не говорить мне после выступления. Когда они довольны, от них идет очень мощная энергетика, которая действует не хуже любых слов. Я во всяком случае очень остро это чувствую.

— Большая цель в мужском фигурном катании подразумевает довольно большой арсенал четверных прыжков. Какой будет у вас следующим после тулупа?

— Тот, который я сделаю. Надеюсь — скоро. Мы над этим работаем, просто пока элемент не доведен до состояния, когда его можно уверенно выполнять в соревнованиях. В том, что без большого количества четверных в мужском одиночном катании делать нечего, я вполне отдаю себе отчет. Меня это не пугает, но всему свое время. Если честно, не люблю загадывать наперед и раньше времени говорить о планах.

— Задам тем не менее абстрактный вопрос: если вам будет предложено выбирать между поездкой на взрослый чемпионат мира и на юниорский, что предпочтете?

— Предпочту сначала выступить на чемпионате Европы, а уже потом можно будет думать о следующем шаге.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Челябинска.