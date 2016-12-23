Шестикратные! Наш корреспондент — о кульминации второго дня чемпионата России
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли шестой титул чемпионов страны в танцах на льду, а Михаил Коляда впервые победил среди мужчин.
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Видимо, что-то случилось...
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Корреспондент «Советского спорта» передает из Челябинска.
Плюсы за храбрость
После того, как интрига в женском одиночном катании получила промежуточную развязку, настала пора разыграть первый комплект медалей. За ним на лед отправились
Но для российского мужского одиночного катания это, пожалуй, плюс.
Правда, два арбитра с поощрениями за лутц переборщили: ставить за прыжок, закончившийся падением, «+2» и «+1»
Безусловным открытием соревнований стал Александр Самарин, серебряный призер недавнего финала юниорского «Гран-при» в Марселе. В принципе, было предсказуемо, что в команду на чемпионат Европы будут подтягивать
Ну, а бронза досталась Максиму Ковтуну, который сумел после провальной короткой программы собраться и исполнить произвольный прокат с двумя четверными прыжками. Теперь над вопросом, кому ехать на предолимпийский чемпионат мира, где у России только два места, федерации предстоит поломать голову. Кандидатура Коляды, понятно, не обсуждается, а вот кого выбрать вторым номером, потенциально крутого, набившего шишек, но нестабильного Ковтуна, или молодого и неопытного, но перспективного Самарина — вопрос. Видимо, ответ на него мы узнаем после чемпионата Европы, где выступят все трое.
Шестой — и очень убедительный
«Нам бы столько титулов, сколько у Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова», — мгновенно отреагировала Екатерина Боброва после того, как я сообщил ей и Дмитрию Соловьеву о том, что по крайней мере по одному показателю они сравнялись с первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. И это, безусловно, был достойный ответ. Екатерина и Дмитрий осознают, что статистика не всегда объективна — особенно в самом субъективном виде фигурного катания. И что до величия Пахомовой и Горшкова им еще далеко.
Но этот тезис абсолютно не отменяет того, что свои шесть титулов чемпионов России Боброва и Соловьев выиграли заслуженно — а в нынешнем сезоне едва ли не убедительнее, чем
«Спасибо большое нашим товарищам по сборной, которые прогрессируют и заставляют нас не стоять на месте», — сказали Боброва и Соловьев на
Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, выступающих после Олимпиады в Сочи с новыми партнерами — Русланом Жиганшиным и Викторией Синициной, также раньше катавшихся вместе — в борьбе за третье место разделили 17 сотых балла. Ильиных и Жиганшин выиграли у своих «бывших» произвольный танец, но получили штрафной балл за упавшую на лед деталь костюма и по сумме уступили Синициной и Кацалапову. Такова оказалась цена третьей путевки на чемпионат Европы.
Увы, во всем этом есть некий печальный символизм. Ильиных и Кацалапов — фигуристы с огромными амбициями, яркие личности, которые как пара были невероятно гремучей смесью. А по отдельности «химия», как любят говорить специалисты в танцах на льду, оказалась не той. Понятно, что разбитые два с лишним года назад чашки не склеить — хотя об этом до сих пор мечтают многие, и Елене, Руслану, Виктории и Никите нужно смотреть только вперед. Но чемпионат мира нынешнего сезона, куда от России поедут два дуэта, с 99-процентной долей вероятности пройдет без них.
Челябинск
Чемпионат России
Мужчины
Итоговое положение.
1. Михаил Коляда — 283,48
2. Александр Самарин — 259,74
3. Максим Ковтун — 249,37.
Танцы
Итоговое положение.
1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — 197,26
2. Александра Степанова/Иван Букин — 189,54
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 178,45
4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин — 178,28.
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