Фигурист Кацалапов заявил, что их с Синициной выступление на ЧР было безошибочным
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Фигурист Никита Кацалапов заявил, что выступление их танцевального дуэта с Викторией Синициной на чемпионате России в Челябинске было безошибочным.
Кацалапов и Синицина в пятницу заняли на чемпионате России третье место, получив от судей по сумме двух танцев 178,45 балла.
«Старт прошел безошибочно — я имею в виду и тренировки, и соревновательные прокаты. Были маленькие технические недочеты, но в целом мы довольны. Прокат сегодня был не самый легкий, но тренеры сказали, что он и выглядит
«Очень довольны стартом и соревнованиями. У нас был прямо боевой настрой», — добавила Синицина.
Фигуристы также подчеркнули, что им добавила уверенности совместная работа с Еленой Чайковской перед чемпионатом России. «Мы работали грамотно, под ее диктовку, ни одного лишнего шага. Думаю, это и дало нам такую внутреннюю уверенность и хороший результат», — считает Кацалапов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter