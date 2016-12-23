Фигурист Кацалапов заявил, что их с Синициной выступление на ЧР было безошибочным

Кацалапов и Синицина в пятницу заняли на чемпионате России третье место, получив от судей по сумме двух танцев 178,45 балла.

«Старт прошел безошибочно — я имею в виду и тренировки, и соревновательные прокаты. Были маленькие технические недочеты, но в целом мы довольны. Прокат сегодня был не самый легкий, но тренеры сказали, что он и выглядит по-другому, и мы много чего улучшили, поэтому мы сами рады», — сказал Кацалапов журналистам.

«Очень довольны стартом и соревнованиями. У нас был прямо боевой настрой», — добавила Синицина.

Фигуристы также подчеркнули, что им добавила уверенности совместная работа с Еленой Чайковской перед чемпионатом России. «Мы работали грамотно, под ее диктовку, ни одного лишнего шага. Думаю, это и дало нам такую внутреннюю уверенность и хороший результат», — считает Кацалапов.