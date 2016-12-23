Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28240645/
23 декабря 2016, 21:04 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Кацалапов заявил, что их с Синициной выступление на ЧР было безошибочным

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Фигурист Никита Кацалапов заявил, что выступление их танцевального дуэта с Викторией Синициной на чемпионате России в Челябинске было безошибочным.

Кацалапов и Синицина в пятницу заняли на чемпионате России третье место, получив от судей по сумме двух танцев 178,45 балла.

«Старт прошел безошибочно — я имею в виду и тренировки, и соревновательные прокаты. Были маленькие технические недочеты, но в целом мы довольны. Прокат сегодня был не самый легкий, но тренеры сказали, что он и выглядит по-другому, и мы много чего улучшили, поэтому мы сами рады», — сказал Кацалапов журналистам.

«Очень довольны стартом и соревнованиями. У нас был прямо боевой настрой», — добавила Синицина.

Фигуристы также подчеркнули, что им добавила уверенности совместная работа с Еленой Чайковской перед чемпионатом России. «Мы работали грамотно, под ее диктовку, ни одного лишнего шага. Думаю, это и дало нам такую внутреннюю уверенность и хороший результат», — считает Кацалапов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года