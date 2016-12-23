Титул Коляды и спасение Ковтуна

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Обладателями двух первых золотых наград стали в пятницу Михаил Коляда в мужском одиночном катании и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — в танцах.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Челябинска.

Мужской турнир не обошелся без сюрприза аналогичного тому, что в короткой женской программе преподнесла Мария Сотскова: дебютант взрослого сезона Александр Самарин завоевал серебро, а вместе с ним право представлять страну на чемпионате Европы в Остраве. Трехкратный чемпион страны Максим Ковтун остался третьим.

МАЛАЯ КРОВЬ.

Есть прием, позволяющий в некоторых ситуациях почти гарантированно добиться относительно высокого результата: облегчить программу, чтобы не расходовать силы на чересчур сложные элементы. На заре повсеместного появления четверных прыжков и резко возросшего в связи с этим количества ошибок, считалось большой удачей вытащить при жеребьевке более поздний стартовый номер — это давало возможность тренерам по ходу соревнований принять решение: отправлять спортсмена на риск, или обойтись «малой кровью» — без четверного.

На практике подобная тактика далеко не всегда оправдывает себя и вот почему: если спортсмен не испытывает технических проблем с выполнением сложных элементов, максимально заявленная сложность заставляет его по-максимуму концентрироваться на прокате. Если же проблемой являются не прыжки, а боязнь соревнований, никакие меры по облегчению программ не принесут желаемого результата.

Примерно это произошло в пятницу с трехкратным чемпионом России Максимом Ковтуном. Из его произвольной программы исчез третий четверной прыжок, и надо сказать с двумя первыми фигурист справился прекрасно. Но ошибка все же случилась, причем грубейшая — двойная «бабочка» вместо тройного риттбергера.

В микст-зоне Ковтун сказал, что доволен тем, как выполнил предшествовавшие злополучному риттбергеру элементы. А на остальное, мол, просто не хватило физических сил. Позволит ли показанный результат рассчитывать на продолжение сезона в составе сборной, рассуждать было рано: Максим набрал наивысшую сумму баллов среди тех, кто катался раньше него, но дело в том, что по итогам короткой программы все эти спортсмены тоже располагались ниже. А от победителя юниорского финала «Гран-при» Дмитрия Алиева Максим, как и в первом своем выступлении, унес ноги исключительно благодаря второй оценке.

В целом сумма баллов, набранная за два проката трехкратным чемпионом России, была достаточно высока и позволяла надеяться на то, что итоговое место окажется выше того, что было плачевно зафиксировано в короткой программе. Но точно так же был велик шанс, что этого не будет достаточно, чтобы отобраться в сборную.

СРАЖЕНИЕ ЗА КАЖДЫЙ БАЛЛ.

Ковтуна спасли соперники: из тех, кто реально мог оставить Максима без медали, сначала свою произвольную завалил Артур Дмитриев, затем — Сергей Воронов.

Незадолго до чемпионата страны у меня случился интереснейший разговор на тему спортивной психологии. Собеседником был спортивный психолог и немецкий тренер по биатлону, работавший в прошлом в авиации — занимался проблемами безопасности полетов. По его словам, сами пилоты на протяжении многих лет категорически не хотели признавать необходимость участия в этом процессе психологов, точно так же как это порой происходит в спорте высших достижений. Хотя сейчас авиационная безопасность просто немыслима без работы специалистов подобного профиля. Логика проста: любые ошибки всегда идут из головы, то есть связаны с ошибочными мыслями. А ошибочные действия — всего лишь следствие, вторичный эффект. Значит, первостепенная задача — научить человека правильно мыслить в специфическом профессиональном контексте. И это всё точно так же тренируемо как и беговая, стрелковая, или прыжковая техника.

У нас же зачастую работа психолога применительно к спорту сводится к тому, чтобы поговорить со спортсменом «по душам». Поэтому и бытует в спорте мнение, что если тому или иному атлету требуется психолог, рассчитывать на высокий результат, скорее всего, не придется.

Ставшие героями турнира Коляда и Самарин порадовали как раз тем, как бились в своих программах за каждый балл. Михаил был крайне близок к тому, чтобы реализовать удачную попытку четверного лутца (прекрасно справлялся с прыжком в тренировках и на разминке, но упал в финале), что до дебютанта-юниора, колоссальной заслугой стало то, что Александр справился с наиболее сложными прыжками — двумя четверными и двумя тройными акселями.

МУЖСКОЙ СТИЛЬ САМАРИНА.

Тренер серебряного призера Светлана Соколовская, комментируя выступление подопечного, заметила:

— Можно придраться к катанию Самарина, что оно не так совершенно, как катание лучших фигуристов мира, но у него есть свой стиль, очень мужской. На данный момент Саша — совсем пацан, но я, как тренер, даю слово, что не успокоюсь, пока не достану все, что заложено у него внутри. Его мужскую суть, его блистательный юмор, разнообразие — он же Близнец по гороскопу, а у таких людей внутри бушуют нешуточные страсти. Пусть на это потребуется время, но это будет настоящее мужское катание.

— Самарин был таким с самого начала?

— Когда он только пришел в группу, он был до такой степени замкнут и застенчив, что не поднимал глаз даже когда здоровался с людьми. Но я очень поверила в него: Саша патологически трудолюбив. Если дать ему задание, то можно отвернуться или вообще уйти с катка, а он будет продолжать работать. А кроме того, он умеет добиваться цели. Год назад, например, нам все говорили, что Самарин никогда не будет прыгать четверной тулуп. Мы его выучили. Сейчас у нас задача «открыть» вторую оценку. Это сложнее, чем выучить какой-то технический элемент, но я вижу, что и эта цель решается.

— Вас радует, что ученик отобрался на главные старты, или вы предпочли бы провести еще какое-то время на юниорском льду?

— Мы планируем в этом сезоне продолжить выступления в юниорах, но на чемпионат Европы, разумеется, поедем, раз уж отобрались. Форсировать каким бы то ни было образом процесс «взросления» я не хочу. Саша не относится к типу спортсменов, которые стремительно учат что-то новое, поэтому для усложнения программ нам требуется довольно много времени. Зато когда все выучено, проблем с элементами как правило уже не возникает.

ТРАГЕДИЯ ИЛЬИНЫХ И ЖИГАНШИНА.

Танцевальный турнир, в котором совершенно предсказуемо победили чемпионы Европы-2012 Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, завершился маленькой спортивной трагедией: Елена Ильиных и Руслан Жиганшин второй сезон подряд остались за чертой призеров. Причем отделили их от пьедестала всего 0,17.

Чемпионат России. Мужчины. Финал. 1. Коляда — 283,48. 2. Самарин — 259,74. 3. Ковтун — 249,37. Танцы. Финал. 1. Боброва/Соловьев — 197,26. 2. Степанова/Букин — 189,54. 3. Синицина/Кацалапов — 178,45. 4. Ильиных/Жиганшин — 178,28. Женщины. Короткая программа. 1. Медведева — 80,08. 2. Сотскова — 74,39. 3. Загитова — 74,26. 4. Погорилая — 73,45. 5. Радионова — 70,19. 6. Туктамышева — 69,16.