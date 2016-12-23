Фигуристка Ильиных назвала их с Жиганшиным произвольный танец на ЧР лучшим прокатом

Ильиных с Жиганшиным на чемпионате России заняли четвертое место, набрав по сумме двух танцев 178,28 балла.

«Это абсолютно точно было лучшее выступление в сезоне. Мы очень долго готовились, что-то меняли. Конечно, тяжело было опять перестраиваться в нашу систему, но я думаю, что мы сделали по максимуму, что могли», — сказала Ильиных журналистам.

«Всегда думаешь, что ты можешь сделать намного больше, чем ты сделал. Думаю, что на этот момент мы подошли в абсолютно оптимальной форме. Сезон начинался тяжело, совершенно другая атмосфера, другие спортсмены. Думаю, нам было тяжеловато там ужиться. Когда вернулись домой, хоть и не планировали. Поняли, что так как здесь нас нигде не любят! В нашей ситуации это огромнейший плюс, когда люди за тебя стоят горой, когда готовы вообще на все абсолютно. Думаю, в нашей ситуации возвращение — это самое лучшее, что могло с нами произойти», — добавила фигуристка.