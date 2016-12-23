Фигуристка Ильиных назвала их с Жиганшиным произвольный танец на ЧР лучшим прокатом
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Елена Ильиных заявила, что их танцевальный дуэт с Русланом Жиганшиным в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске показал лучший прокат сезона.
Ильиных с Жиганшиным на чемпионате России заняли четвертое место, набрав по сумме двух танцев 178,28 балла.
«Это абсолютно точно было лучшее выступление в сезоне. Мы очень долго готовились,
«Всегда думаешь, что ты можешь сделать намного больше, чем ты сделал. Думаю, что на этот момент мы подошли в абсолютно оптимальной форме. Сезон начинался тяжело, совершенно другая атмосфера, другие спортсмены. Думаю, нам было тяжеловато там ужиться. Когда вернулись домой, хоть и не планировали. Поняли, что так как здесь нас нигде не любят! В нашей ситуации это огромнейший плюс, когда люди за тебя стоят горой, когда готовы вообще на все абсолютно. Думаю, в нашей ситуации возвращение — это самое лучшее, что могло с нами произойти», — добавила фигуристка.
По мнению Ильиных, им с Жиганшиным нужно продолжать работу. «Сейчас вообще пустота. Мир жестокий порой и несправедливый, по моему субъективному мнению, как и этот вид спорта. Из всего надо делать
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