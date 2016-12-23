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23 декабря 2016, 20:47 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Панова: Фигуристке Сотсковой вполне по силам пройти национальный отбор на ЧЕ и ЧМ

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Мария Сотскова обладает всеми возможностями, чтобы пробиться на чемпионаты Европы и мира, успешно выступив на национальном чемпионате, заявила агентству «Р-Спорт» экс-тренер спортсменки Светлана Панова.

Чемпионат России, являющийся отборочным к чемпионатам Европы и мира, проходит в Челябинске 22—24 декабря. Перед произвольной программой лидирует чемпионка мира и России Евгения Медведева (80,08 балла), на втором месте — Сотскова (74,39). По итогам чемпионата Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определить тройку спортсменок, которые представят страну на чемпионате Европы в Остраве. Как правило, отбор проходят фигуристки, занявшие пьедестал первенства страны.

«Меня не может не радовать, что Маша занимает сейчас второе место и, дай бог, она отберется на чемпионаты Европы и мира. Я считаю, что ей вполне это по силам, самое главное — это чисто откатать произвольную программу. Надеюсь, труды мои не пропали даром. На всех стартах виден Машин бойцовский характер, которым она всегда обладала, на взрослом уровне он стал проявляться еще больше», — сказала Панова по телефону.
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