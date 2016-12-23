На открытие ЧР по фигурному катанию на лёд выпустили настоящих пингвинов
Птицы должны были оказаться на пьедестале почёта, но они сбежали от дрессировщика.
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Челябинск, 23 декабря —
Пингвины стали участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию на коньках.
Вчера, 22 декабря, в арене «Трактор» состоялось торжественное открытие соревнований. Более 300 южноуральских артистов показали зрителям и участникам красивую сказку о природе Южного Урала, рассказали легенду о девушке Юрме, которая разбила волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Зеркало разбилось на тысячи осколков, которые превратились в прекрасные озёра.
В церемонии открытия, помимо ростовых кукол
«Пингвины не сделали ничего феерического, но они рассмешили наш зал. Я думаю, что челябинцы нас скоро упрекнут в повторении режиссёрских приёмов, но у нас
На церемонии присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
«Я уверен, что с первых минут пребывания на южноуральской земле все почувствовали гостеприимство и радушие хозяев, ощутили, с какой заботой и любовью они готовились к нашему приезду. Этот чемпионат станет достойной данью памяти замечательному человеку, Павлу Яковлевичу Ромаровскому, сделавшему так много для развития нашего вида спорта в Челябинской области», — отметил в своём приветственном слове Александр Георгиевич.
Именитые спортсмены выразили благодарность за организацию соревнований.
«Во-первых, мы хотели бы поблагодарить от лица всех спортсменов организаторов, министерство спорта и всю Челябинскую область за восхитительно организованный чемпионат. Многие турниры могут вам позавидовать. По поводу первого соревновательного дня, мы очень довольны прокатом. Живые пингвины неимоверно подняли настроение», — говорит Олимпийский чемпион Никита Кацалапов.
Перед церемонией открытия организаторы презентовали гостям фотовыставку «Звезды фигурного катания в Челябинске 1960−1980 гг», где Татьяна Тарасова, Александр Горшков увидели себя молодыми.
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