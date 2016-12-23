На открытие ЧР по фигурному катанию на лёд выпустили настоящих пингвинов

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Челябинск, 23 декабря — АиФ-Челябинск, Дарья Дубровских.

Пингвины стали участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию на коньках.

Вчера, 22 декабря, в арене «Трактор» состоялось торжественное открытие соревнований. Более 300 южноуральских артистов показали зрителям и участникам красивую сказку о природе Южного Урала, рассказали легенду о девушке Юрме, которая разбила волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Зеркало разбилось на тысячи осколков, которые превратились в прекрасные озёра.

В церемонии открытия, помимо ростовых кукол пингвинов-талисманов чемпионата, приняли участие две настоящие птицы. По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почёта, но пернатым эта затея на понравилась — они сбежали от дрессировщика.

«Пингвины не сделали ничего феерического, но они рассмешили наш зал. Я думаю, что челябинцы нас скоро упрекнут в повторении режиссёрских приёмов, но у нас как-то так сложилось, что от чемпионата к чемпионату символ спортивных состязаний приезжает в живом своём воплощении. Сначала был тигр Жорик, теперь пингвины. Я уже боюсь, вдруг символом следующего чемпионата сделают крокодила или слона», — с улыбкой рассказывает режиссёр церемонии открытия Диана Малышева.

На церемонии присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Я уверен, что с первых минут пребывания на южноуральской земле все почувствовали гостеприимство и радушие хозяев, ощутили, с какой заботой и любовью они готовились к нашему приезду. Этот чемпионат станет достойной данью памяти замечательному человеку, Павлу Яковлевичу Ромаровскому, сделавшему так много для развития нашего вида спорта в Челябинской области», — отметил в своём приветственном слове Александр Георгиевич.

Именитые спортсмены выразили благодарность за организацию соревнований.

«Во-первых, мы хотели бы поблагодарить от лица всех спортсменов организаторов, министерство спорта и всю Челябинскую область за восхитительно организованный чемпионат. Многие турниры могут вам позавидовать. По поводу первого соревновательного дня, мы очень довольны прокатом. Живые пингвины неимоверно подняли настроение», — говорит Олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Перед церемонией открытия организаторы презентовали гостям фотовыставку «Звезды фигурного катания в Челябинске 1960−1980 гг», где Татьяна Тарасова, Александр Горшков увидели себя молодыми.