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23 декабря 2016, 8:19 | Зимние: Фигурное катание | АиФ Челябинск

На открытие ЧР по фигурному катанию на лёд выпустили настоящих пингвинов

Птицы должны были оказаться на пьедестале почёта, но они сбежали от дрессировщика.

На открытие ЧР по фигурному катанию на лёд выпустили настоящих пингвинов - Фото Увеличить
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Челябинск, 23 декабря — АиФ-Челябинск, Дарья Дубровских.

Пингвины стали участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию на коньках.

Вчера, 22 декабря, в арене «Трактор» состоялось торжественное открытие соревнований. Более 300 южноуральских артистов показали зрителям и участникам красивую сказку о природе Южного Урала, рассказали легенду о девушке Юрме, которая разбила волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Зеркало разбилось на тысячи осколков, которые превратились в прекрасные озёра.

В церемонии открытия, помимо ростовых кукол пингвинов-талисманов чемпионата, приняли участие две настоящие птицы. По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почёта, но пернатым эта затея на понравилась — они сбежали от дрессировщика.

«Пингвины не сделали ничего феерического, но они рассмешили наш зал. Я думаю, что челябинцы нас скоро упрекнут в повторении режиссёрских приёмов, но у нас как-то так сложилось, что от чемпионата к чемпионату символ спортивных состязаний приезжает в живом своём воплощении. Сначала был тигр Жорик, теперь пингвины. Я уже боюсь, вдруг символом следующего чемпионата сделают крокодила или слона», — с улыбкой рассказывает режиссёр церемонии открытия Диана Малышева.

На церемонии присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Я уверен, что с первых минут пребывания на южноуральской земле все почувствовали гостеприимство и радушие хозяев, ощутили, с какой заботой и любовью они готовились к нашему приезду. Этот чемпионат станет достойной данью памяти замечательному человеку, Павлу Яковлевичу Ромаровскому, сделавшему так много для развития нашего вида спорта в Челябинской области», — отметил в своём приветственном слове Александр Георгиевич.

Именитые спортсмены выразили благодарность за организацию соревнований.

«Во-первых, мы хотели бы поблагодарить от лица всех спортсменов организаторов, министерство спорта и всю Челябинскую область за восхитительно организованный чемпионат. Многие турниры могут вам позавидовать. По поводу первого соревновательного дня, мы очень довольны прокатом. Живые пингвины неимоверно подняли настроение», — говорит Олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Перед церемонией открытия организаторы презентовали гостям фотовыставку «Звезды фигурного катания в Челябинске 1960−1980 гг», где Татьяна Тарасова, Александр Горшков увидели себя молодыми.

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