Ковтун исчерпал кредит доверия

В каждом из трех видов программы четверга имелась своя предполагаемая кульминация. Потенциальным кандидатом на роль главного героя мужского турнира должен был конечно же стать трехкратный чемпион России Максим Ковтун. Он же сделал все, чтобы вообще не отобраться в этом сезоне в сборную — остался седьмым, проиграв почти двадцать баллов лидеру — Михаилу Коляде.

Самого фигуриста можно было разве что пожалеть: на разминке Ковтун вполне качественно выполнил все элементы, но вот когда дошло до дела — то есть, до соревновательного проката, впору было выходить на лед с табличкой: «Не умею соревноваться. Подайте, кто сколько может!».

Подали прилично: второй оценкой Ковтун проиграл лишь Коляде (что и помогло подопечному Инны Гончаренко не улететь за пределы первой десятки), хотя говорить следовало бы не о седьмой позиции, а об одиннадцатой: десять спортсменов обошли Ковтуна по технике, а баллы за компоненты носили в данном случае комплиментарный характер — за былое. За те редкие безошибочные прокаты, которые и заставляли раз за разом продлевать фигуристу кредит доверия.

В Челябинске не произошло, собственно, ничего нового. Более того, сейчас уже точно ничего не препятствует Ковтуну прекрасно выступить в произвольной программе: кататься в состоянии «Нечего терять!» Максим умеет превосходно. Но уже после короткой программы возник вопрос: а следует ли вообще тянуть в сборную некогда сильнейшего фигуриста России, даже если он окажется способен зацепиться за место в тройке? Или будет разумнее повнимательнее взглянуть на остальных и подыскать замену?

Вопрос не риторический. Во все времена, когда Россия имела право включить в команду в том или ином виде трех спортсменов, состав сборной определялся по стандартной схеме и гарантированно включал в себя лишь двух первых призеров. Судьбу третьей вакансии решал тренерский совет, причем считалось, что отдать ее следует наиболее перспективному и наиболее близкому к лидерам юниору.

Другой вопрос, что отдавать зачастую было некому. Но первый старт в Челябинске показал: ситуация изменилась. Возмутителем спокойствия в короткой программе стал Александр Самарин. В начале декабря подопечный Светланы Соколовской и Александра Успенского стал вторым в юниорском финале «Гран-при», проиграв там еще одному российскому фигуристу — Дмитрию Алиеву, и за последующие две недели как-то очень быстро переформатировал программу и освоился во взрослой компании. Марсельский результат короткой программы и свой личный рекорд (81,08) Самарин улучшил более чем на семь баллов, благодаря чему и стал вторым — за Колядой и впереди самого опытного из участников Сергея Воронова.

Дело было даже не в том, что Самарин достаточно уверенно выполнил четверной прыжок (этот элемент имелся в активе доброй половины участников), а в том, как он боролся и насколько хладнокровно контролировал ситуацию: запланированный каскад с четверным у Александра не получился из-за не совсем уверенного приземления с первого прыжка, потом в программе шел тройной аксель, поэтому каскад был возможен в сочетании только с третьим из прыжковых элементов — лутцем. Что 18-летний спортсмен блестяще и реализовал во второй половине программы.

СТОЛБОВА И КЛИМОВ ПРОИГРАЛИ

Применительно к турниру спортивных пар следовало говорить не столько о возвращении на лед после восьмимесячного перерыва Ксении Столбовой/Федора Климова, сколько о ситуации, в которой оказались судьи. Именно на этом турнире им следовало определить, какой из двух дуэтов Нины Мозер — Столбова/Климов, или Евгения Тарасова/Владимир Морозов официально станет сильнейшим.

Ксения и Федор проиграли. Откровенно говоря, они имели в этом противостоянии не так много плюсов. Два личных серебра-2014 (олимпийское и мировое) представлялись скорее балластом: титулами, добавляющими ответственности, но слишком давними, чтобы рассчитывать на их магическое воздействие на судей. По более свежим достижениям на весах и у тех и у других лежала победа в финале «Гран-при». Недавняя — у Жени и Владимира, прошлогодняя — у Ксении и Федора. Тарасова/Морозов успели набрать к концу декабря достаточно стартов, чтобы быть уверенными в себе, у них имелась великолепная «короткая» постановка, замечательно подчеркивающая каждый из элементов, плюс — репутация технарей, выполняющих элементы если не лучше всех в мире, то очень близко к этому. Короче, впору было вспоминать крылатую фразу Алексея Мишина о том, что удел ветеранов — быть заживо съеденными теми, кто моложе, и отчаянно желать Столбовой и Климову, чтобы в первом же старте их не постигла подобная участь.

Для первого старта фигуристы, можно сказать, справились блестяще, особенно если учесть, что к началу чемпионата России у пары едва насчитывались четыре недели активных полноценных тренировок. Но было до боли очевидно, что в техническом сравнении Федор и Ксения не просто уступают соперникам, а не имеют ни одного реального шанса их обойти, ни единого козыря. Разве что Тарасова и Морозов грубо ошибутся сами.

Понятно, что техника и легкость исполнения — дело наживное, что в своем лучшем состоянии Столбова и Климов способны преподнести себя так выигрышно, как никакая другая пара мира, но если после произвольной программы расстановка сохранится в ее нынешнем виде, это будет означать, что на чемпионат Европы в Остраву вице-чемпионам Олимпийских игр придется отправиться в совершенно непривычном и достаточно обидном для себя статусе — второй пары страны.

ИНТРИГА ТРЕТЬЕГО МЕСТА

Для танцоров, завершивших программу четверга, вопрос внутринациональной статусности был еще более злободневным. Логика тут проста: в танцах, как известно, не падают, или почти не падают, поэтому вторая оценка порой играет решающую роль. А вот она далеко не всегда выставляется в стопроцентном соответствии танца критериям правил. Иногда судьи подсознательно полагаются на то, как на более ранних турнирах ту или иную пару оценивали их коллеги и действуют в том же ключе. Причем в большинстве случаев происходит это не по умыслу, а от банальной неспособности заметить и удержать в голове все детали выступления. Но факт остается фактом: в танцах крайне редка ситуация, когда второй или третий дуэт страны признается более «компонентным», чем пара, завоевавшая на внутреннем национальном первенстве высший титул.

Большой интриги, впрочем, не случилось: первые две позиции были вполне предсказуемо заняты Екатериной Бобровой/Дмитрием Соловьевым и Александрой Степановой/Андреем Букиным, а вот шансы на то, чтобы оказаться за бортом сборной, на равных делят между собой Виктория Синицина/Никита Кацалапов и их бывшие партнеры Елена Ильиных/Руслан Жиганшин: преимущество в 0,56, которое на текущий момент имеет первый из дуэтов, слишком мизерно, чтобы принимать его в расчет.

Чемпионат России. Короткая программа. Мужчины. 1. Коляда — 95,33. 2. Самарин — 87,41. 3. Воронов — 85,89. Пары. 1. Тарасова/Морозов — 80,04. 2. Столбова/Климов — 77,47. 3. Забияко/Энберт — 72,85. Танцы. 1. Боброва/Соловьев — 84,1 2. Степанова/Букин — 76,47. 3. Синицина/Кацалапов — 73,78. 4. Ильиных/Жиганшин — 73,22.