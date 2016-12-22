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22 декабря 2016, 20:17 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Подготовка фигуристов Загорски/Гурейро к ЧР получилась смазанной из-за простуды

Подготовка к чемпионату России получилась смазанной из-за простуды, заявил фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальной паре с Тиффани Загорски.

Загорски и Гурейро получили за короткий танец на чемпионате России в Челябинске 69,01 балла и занимают пятое место.

«Мы довольны. Подготовка к чемпионату России была, как всегда, довольно тяжелой. У нас перед чемпионатом страны всегда кто-то заболевает, и, как правило, это я. Но успели выздороветь и подготовиться, хотя и было тяжело. После турнира в Польше мы были в неплохой форме, а потом неделю готовились и заболели», — сказал Гурейро журналистам.

«Сегодня мы выступали с энергией. Я немножко боялась твиззлов, но получилось чисто, поэтому я довольна», — добавила Загорски.
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