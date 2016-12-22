Подготовка фигуристов Загорски/Гурейро к ЧР получилась смазанной из-за простуды
Подготовка к чемпионату России получилась смазанной
из-за простуды, заявил фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальной паре с Тиффани Загорски.
Загорски и Гурейро получили за короткий танец на чемпионате России в Челябинске 69,01 балла и занимают пятое место.
«Мы довольны. Подготовка к чемпионату России была, как всегда, довольно тяжелой. У нас перед чемпионатом страны всегда
«Сегодня мы выступали с энергией. Я немножко боялась твиззлов, но получилось чисто, поэтому я довольна», — добавила Загорски.
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