Фигуристы Степанова и Букин заявили, что научились эмоционально проживать свои программы
ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поняли, что выросли из детского катания и научились эмоционально проживать программы в паре. Об этом спортсмены сообщили после проката короткого танца на чемпионате России в Челябинске.
«Мы
Спортсменам придали уверенности выступления на этапах серии
Произвольный танец фигуристы представят на чемпионате России 23 декабря.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter