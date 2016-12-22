Фигуристы Степанова и Букин заявили, что научились эмоционально проживать свои программы

«Мы по-настоящему кайфуем от нашего короткого танца — он дерзкий, сексуальный, мощный, мы много работали над подачей, — рассказал Букин после выступления. — Мы много над этим работали — пора уже было вырастать из детства и кататься не только для судей. Мы проживаем программу в паре».

Спортсменам придали уверенности выступления на этапах серии Гран-при нынешнего сезона. «Мы на этапах серии Гран- при катались на одном льду с такими серьезными конкурентами, что это подстегнуло нас в нашей работе, — рассказала Степанова. — Сегодня мы довольны и технической и эмоциональной стороной нашего проката. Во всяком случае, оценками мы очень довольны!».

Произвольный танец фигуристы представят на чемпионате России 23 декабря.