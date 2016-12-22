Фигуристы Ильиных и Жиганшин назвали короткий танец на чемпионате России лучшим в сезоне

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«По-моему это был наш лучший прокат сезона, — рассказал Жиганшин. — Мы старались прибавлять в каждом элементе, с одной стороны стараясь показать хорошую технику, с другой очень хотелось порадовать своей энергетикой зал».

По мнению Ильиных прокаты в Челябинске станут хорошим стимулом для фигуристов, которые отбираются на предстоящий чемпионат Европы. «Арена ни в чем не уступает никаким международным стартам. Думаю, для тех, кто отбирается здесь на чемпионаты Европы и мира, прокат на льду такого качества будет хорошим стимулом для борьбы», — отметила Ильиных.