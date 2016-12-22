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22 декабря 2016, 20:16 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Ильиных и Жиганшин назвали короткий танец на чемпионате России лучшим в сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские фигуристы Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, выступающие в танцах на льду, назвали короткую программу на чемпионате России в Челябинске лучшей в сезоне. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.

По мнению Ильиных прокаты в Челябинске станут хорошим стимулом для фигуристов которые отбираются на предстоящий чемпионат Европы. Увеличить
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«По-моему это был наш лучший прокат сезона, — рассказал Жиганшин. — Мы старались прибавлять в каждом элементе, с одной стороны стараясь показать хорошую технику, с другой очень хотелось порадовать своей энергетикой зал».

По мнению Ильиных прокаты в Челябинске станут хорошим стимулом для фигуристов, которые отбираются на предстоящий чемпионат Европы. «Арена ни в чем не уступает никаким международным стартам. Думаю, для тех, кто отбирается здесь на чемпионаты Европы и мира, прокат на льду такого качества будет хорошим стимулом для борьбы», — отметила Ильиных.
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