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22 декабря 2016, 20:15 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Боброва и Соловьев лидируют после короткого танца на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев лидируют после короткого танца на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Спортсмены набрали 81,40 баллов.

Вторыми идут Александра <span class=error>Степанова</span> и Иван <span class=error>Букин</span>. Увеличить
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Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (76,47), третьими — Виктория Синицына и Никита Кацалапов (73,78).

Произвольную программу фигуристы представят в пятницу.

Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве.
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