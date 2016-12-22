Фигуристы Боброва и Соловьев лидируют после короткого танца на чемпионате России
ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев лидируют после короткого танца на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Спортсмены набрали 81,40 баллов.
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Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (76,47), третьими — Виктория Синицына и Никита Кацалапов (73,78).
Произвольную программу фигуристы представят в пятницу.
Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве.
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