Фигурист Кацалапов продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом
ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигурист Никита Кацалапов продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом и вплотную займется его лечением к концу сезона-2016/17. Об этом фигурист, выступающий в танцах на льду вместе с Викторией Синициной, сообщил журналистам после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.
По окончании прошлого сезона фигурист прооперировал плечо. «Я постоянно занимаюсь лечением, делаю все, чтобы можно было работать в полную силу, — рассказал Кацалапов. — Но проблемы остаются, будем решать их в конце сезона».
Спортсмены удовлетворены прокатом короткой программы на соревнованиях в Челябинске. «Сегодня мы прибавили в оценках — много работали перед стартом, и хотим сказать большое спасибо Елене Анатольевне Чайковской, которая подключилась к работе с нами перед турниром, — сообщил Кацалапов. — Мы сделали большой шаг вперед и стараемся не останавливаться, прибавляя и побеждая себя во всем».
Как рассказала Синицина, Чайковская объясняет спортсменам выполнение каждого элемента: «Сама выходит на лед и показывает, как работать! Для нас большая честь работать с таким специалистом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter