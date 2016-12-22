Фигурист Кацалапов продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом

По окончании прошлого сезона фигурист прооперировал плечо. «Я постоянно занимаюсь лечением, делаю все, чтобы можно было работать в полную силу, — рассказал Кацалапов. — Но проблемы остаются, будем решать их в конце сезона».

Спортсмены удовлетворены прокатом короткой программы на соревнованиях в Челябинске. «Сегодня мы прибавили в оценках — много работали перед стартом, и хотим сказать большое спасибо Елене Анатольевне Чайковской, которая подключилась к работе с нами перед турниром, — сообщил Кацалапов. — Мы сделали большой шаг вперед и стараемся не останавливаться, прибавляя и побеждая себя во всем».

Как рассказала Синицина, Чайковская объясняет спортсменам выполнение каждого элемента: «Сама выходит на лед и показывает, как работать! Для нас большая честь работать с таким специалистом».