Фигуристы Боброва и Соловьев признательны судьям за достойные оценки на чемпионате России
ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев признательны судьям за достойные оценки за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом фигуристы сообщили журналистам после короткой программы.
Спортсмены пережили сложный этап в карьере, связанный с травмами партнера, а затем с «мельдониевым делом» Бобровой.
«Спасибо за высокую оценку нашего проката, — сказал Соловьев. — Понимаем, что нас хотят приободрить, мотивировать. Сначала у нас не все заладилось — на первой тренировке мы немного ошиблись, сегодня с утра не лучшим образом катали, но в итоге вышли и сделали свою работу».
Боброва сообщила, что перед прокатом даже понервничала. «Занервничала, но Дима сказал мне — это усталость. У нас идет старт за стартом, между которыми перерыв не больше двух недель, но осталось немного, завтра соберемся как следует в произвольной программе, постараемся получить высокие оценки».
«Мы
Спортсменам придали уверенности выступления на этапах серии
Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве.
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