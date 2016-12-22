Фигуристы Боброва и Соловьев признательны судьям за достойные оценки на чемпионате России

Спортсмены пережили сложный этап в карьере, связанный с травмами партнера, а затем с «мельдониевым делом» Бобровой.

«Спасибо за высокую оценку нашего проката, — сказал Соловьев. — Понимаем, что нас хотят приободрить, мотивировать. Сначала у нас не все заладилось — на первой тренировке мы немного ошиблись, сегодня с утра не лучшим образом катали, но в итоге вышли и сделали свою работу».

Боброва сообщила, что перед прокатом даже понервничала. «Занервничала, но Дима сказал мне — это усталость. У нас идет старт за стартом, между которыми перерыв не больше двух недель, но осталось немного, завтра соберемся как следует в произвольной программе, постараемся получить высокие оценки».

«Мы по-настоящему кайфуем от нашего короткого танца — он дерзкий, сексуальный, мощный, мы много работали над подачей, — рассказал Букин после выступления. — Мы много над этим работали — пора уже было вырастать из детства и кататься не только для судей. Мы проживаем программу в паре».

Спортсменам придали уверенности выступления на этапах серии Гран-при нынешнего сезона. «Мы на этапах серии Гран-при катались на одном льду с такими серьезными конкурентами, что это подстегнуло нас в нашей работе, — рассказала Степанова. — Сегодня мы довольны и технической и эмоциональной стороной нашего проката. Во всяком случае, оценками мы очень довольны!».

Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве.