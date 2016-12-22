Живые пингвины стали участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию
ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Живые пингвины стали непосредственными участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, который стартовал в четверг на арене «Трактор» в Челябинске. Пингвины являются талисманами турнира.
По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почета, но птицам эта затея на понравилась — они постарались убежать от дрессировщика.
Опыт привлечения настоящих животных уже не первый для организаторов крупных стартов в Челябинске. Так, два года назад на чемпионате мира по дзюдо в церемонии открытия принял участие тигр. Он с удовольствием забрался на пьедестал почета, но, в отличие от пингвинов, никак не хотел уходить с его первой ступени.
Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря
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