Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28225721/
22 декабря 2016, 19:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Живые пингвины стали участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Живые пингвины стали непосредственными участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, который стартовал в четверг на арене «Трактор» в Челябинске. Пингвины являются талисманами турнира.

По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почета, но птицам эта затея на понравилась — они постарались убежать от дрессировщика.

Опыт привлечения настоящих животных уже не первый для организаторов крупных стартов в Челябинске. Так, два года назад на чемпионате мира по дзюдо в церемонии открытия принял участие тигр. Он с удовольствием забрался на пьедестал почета, но, в отличие от пингвинов, никак не хотел уходить с его первой ступени.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря гала-представлением.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Ковтун исчерпал кредит доверия

Ковтун исчерпал кредит доверия

В четверг в чемпионате страны случилась одна, но серьезная неожиданность: трехкратный чемпион России Максим Ковтун сорвал короткую программу и имеет достаточно призрачные шансы на то, чтобы отобраться на чемпионат Европы.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение в отношении России

Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Журова: решение перенести финал КМ по конькам из Челябинска выглядит удивительным