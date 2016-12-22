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22 декабря 2016, 18:51 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Сотникова вошла в состав комиссии спортсменов ФФККР

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Федор Климов, а также призер чемпионатов Европы Сергей Воронов вошли в комиссию спортсменов Федерации фигурного катания России (ФФККР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«Кандидатуры этих фигуристов поддержали все спортсмены сборной, участвующие в чемпионате России, который стартовал в Челябинске», — говорится в сообщении.

Ранее Климов был избран также членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
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