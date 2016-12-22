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22 декабря 2016, 18:24 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Траньков: Тарасова и Морозов с чистым катанием могут стать парой с прицелом на Олимпиаду

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители финала Гран-при по фигурному катанию россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов при условии чистого катания могут стать конкурентноспособной парой с прицелом на Олимпиаду-2018. Таким мнением с ТАСС поделился Максим Траньков, олимпийский чемпион командного и индивидуального турниров Сочи в паре с Татьяной Волосожар.

Олимпийский чемпион уверен что для спортсменов победа в финале <nobr>Гран-при</nobr> прошедшем во французском Марселе станет хорошим трамплином на будущее. Увеличить
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«Я считаю, что Женя и Владимир не столько выиграли финал Гран-при, сколько соперники им проиграли — им еще много над чем надо поработать, чтобы при равных прокатах выигрывать у основных соперников из Канады и Германии. Соперники по финалу Гран-при дали им повод, а Тарасова и Морозов щелкнули их по носу, — считает Траньков. — Останавливаться нельзя, нужно двигаться дальше и выигрывать чистым катанием, тогда это будет конкурентноспособная пара с прицелом на Олимпийские игры».

Для спортсменов победа в финале Гран-при, прошедшем во французском Марселе, станет хорошим трамплином на будущее, уверен Траньков. «Пока нельзя это рассматривать как сверхдостижение, но эта победа станет для них хорошим трамплином — для опыта, рейтинга, выводов. Это ступень, которую они прошли с честью», — подчеркнул Траньков.

Волосожар и Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Тарасова и Морозов — ученики группы Нины Мозер.
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