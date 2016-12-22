Траньков: Тарасова и Морозов с чистым катанием могут стать парой с прицелом на Олимпиаду
ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители финала
Гран-при по фигурному катанию россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов при условии чистого катания могут стать конкурентноспособной парой с прицелом на Олимпиаду-2018. Таким мнением с ТАСС поделился Максим Траньков, олимпийский чемпион командного и индивидуального турниров Сочи в паре с Татьяной Волосожар.
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«Я считаю, что Женя и Владимир не столько выиграли финал
Для спортсменов победа в финале
Волосожар и Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Тарасова и Морозов — ученики группы Нины Мозер.
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