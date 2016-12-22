Траньков: Тарасова и Морозов с чистым катанием могут стать парой с прицелом на Олимпиаду

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«Я считаю, что Женя и Владимир не столько выиграли финал Гран-при, сколько соперники им проиграли — им еще много над чем надо поработать, чтобы при равных прокатах выигрывать у основных соперников из Канады и Германии. Соперники по финалу Гран-при дали им повод, а Тарасова и Морозов щелкнули их по носу, — считает Траньков. — Останавливаться нельзя, нужно двигаться дальше и выигрывать чистым катанием, тогда это будет конкурентноспособная пара с прицелом на Олимпийские игры».

Для спортсменов победа в финале Гран-при, прошедшем во французском Марселе, станет хорошим трамплином на будущее, уверен Траньков. «Пока нельзя это рассматривать как сверхдостижение, но эта победа станет для них хорошим трамплином — для опыта, рейтинга, выводов. Это ступень, которую они прошли с честью», — подчеркнул Траньков.

Волосожар и Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Тарасова и Морозов — ученики группы Нины Мозер.