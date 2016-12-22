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22 декабря 2016, 17:12 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России

Победители недавнего финала «Гран-при» Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, опередив олимпийских чемпионов в команде и серебряный призеров Игр-2014 в личном первенстве Ксению Столбову и Федора Климова на 2,5 балла.

Третьими идут Наталья Забияко и Александр Энберт. Юко Кавагути и Александр Смирнов, возвращающиеся после травмы, — пятые в короткой программе.

Челябинск.

Чемпионат России.

Пары.

Короткая программа.

1. Тарасова/Морозов — 80,04.

2. Столбова/Климов — 77,47.

3. Забияко/Энберт — 72,85.

4. Астахова/Рогонов — 70,73.

5. Кавагути/Смирнов — 67,52.

6. Ефимова/Коровин — 63,69.
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