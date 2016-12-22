Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России
Победители недавнего финала «Гран-при» Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России в Челябинске, опередив олимпийских чемпионов в команде и серебряный призеров Игр-2014 в личном первенстве Ксению Столбову и Федора Климова на 2,5 балла.
Третьими идут Наталья Забияко и Александр Энберт. Юко Кавагути и Александр Смирнов, возвращающиеся после травмы, — пятые в короткой программе.
Челябинск.
Чемпионат России.
Пары.
Короткая программа.
1. Тарасова/Морозов — 80,04.
2. Столбова/Климов — 77,47.
3. Забияко/Энберт — 72,85.
4. Астахова/Рогонов — 70,73.
5. Кавагути/Смирнов — 67,52.
6. Ефимова/Коровин — 63,69.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter