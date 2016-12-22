Артистичная Медведева в суровом Челябинске
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2—24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию, по результатам которого будет сформирован состав национальной сборной на главные старты сезона. Наиболее интригующим обещает стать женский одиночный турнир, где сойдутся сильнейшие спортсменки не только страны, но и мира.
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90 лучших фигуристов России уже собрались в Челябинске и активно тренируются на льду арены «Юность». Площадкой чемпионата станет рассчитанный на 7500 посадочных мест «Трактор», домашний дворец одноименного клуба Континентальной хоккейной лиги. Для участия в главном старте внутрироссийского сезона заявлены по 18 мужчин и женщин, а также 12 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. В каждом виде программы своего часа ждут запасные.
Так, например, оперативная замена понадобилась Юлии Липницкой.
До конца декабря спортсменка будет проходить лечение, а появится ли она перед публикой в текущем сезоне, пока неясно.
Не выступит на турнире и вторая наша олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, пропускающая эту соревновательную зиму целиком. Зато все остальные российские примы готовы к сражению за места в национальной команде.
По итогам ЧР сформируется сборная на чемпионат Европы — 2017 в Остраве (
Затем определится состав на чемпионат мира — 2017 в Хельсинки (29 марта — 2 апреля). На этом турнире Россия имеет по три квоты для девушек и пар и по две — для мужчин и танцевальных дуэтов.
У одиночниц на вакансии будут претендовать победительница недавнего финала
По ее мнению, зрителям не стоит ждать в Челябинске технически сложные каскады и четверные прыжки. Никто не станет рисковать за год до Олимпиады-2018, резонно полагает Медведева.
Среди фигуристов пока не рассматривают вариант с возможным отлучением всех российских спортсменов от ближайших зимних Игр, а потому обнародовали на днях расширенный состав в Пхенчхан. В нем не нашлось места двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, который объявил о возобновлении карьеры в апреле 2015 года, но так до сих пор и не появился на соревнованиях
34-летний спортсмен расплывчато высказывается в прессе о своем будущем, не скрывая, что все его мысли в данный момент заняты другими направлениями деятельности, в частности
Из числа активных фигуристов интерес с точки зрения борьбы за призовые места представляют участники прошедшего розыгрыша Гран-при: Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров и единственный российский медалист одного из этапов серии Сергей Воронов. Согласно Плющенко, самый старший одиночник на ЧР является одним из главных претендентов на золото.
Конкурировать с ним, по версии Плющенко, будут Коляда и Ковтун, которые традиционно нестабильны. Причем Максим в процессе подготовки пытался решить свои проблемы индивидуальной работой с психологом. Кроме того, за две недели до выступления он перенес пищевое отравление. Отметим, что Ковтун — победитель трех предыдущих российских первенств, а до него дважды выигрывал Плющенко….
К числу потенциальных возмутителей спокойствия можно отнести 17-летнего чемпиона юниорского финала
У танцоров видятся абсолютно незыблемыми позиции дуэта Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. На их счету — пять побед в шести последних чемпионатах страны, причем турнир-2015 спортсмены пропускали. В финале
В Челябинске выступят и другие подопечные Жулина: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также такие известные дуэты, как Елена Ильиных / Руслан Жиганшин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин. За вторую прямую лицензию на ЧЕ развернется упорнейшее противоборство, в этом можно даже не сомневаться.
В состязании спортивных пар основное внимание будет приковано к сенсационным триумфаторам финала
Другие участники разборок в Марселе, финишировавшие четвертыми Наталья Забияко / Александр Энберт, по оценкам специалистов, находятся сейчас в превосходной форме.
Впервые после долгого перерыва, вызванного травмой партнерши, готовятся показать себя зрителям и жюри Ксения Столбова / Федор Климов. Одним словом, соискателей вакансий в сборной страны среди пар сейчас куда больше, чем ступенек на церемонии награждения.
Расписание чемпионата России
Четверг, 22 декабря:
14.00 — 16.30 — мужчины, короткая программа
16.45 — 18.45 — пары, короткая программа
19.30 — 22.15 — танцы, короткий танец.
Пятница, 23 декабря:
14.00 — 16.30 — женщины, короткая программа
16.45 — 19.45 — мужчины, произвольная программа
20.00 — 21.45 — танцы, произвольный танец.
Суббота, 24 декабря:
15.00 — 17.15 — пары, произвольная программа
17.30 — 20.30 — женщины, произвольная программа.
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