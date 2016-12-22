Артистичная Медведева в суровом Челябинске

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90 лучших фигуристов России уже собрались в Челябинске и активно тренируются на льду арены «Юность». Площадкой чемпионата станет рассчитанный на 7500 посадочных мест «Трактор», домашний дворец одноименного клуба Континентальной хоккейной лиги. Для участия в главном старте внутрироссийского сезона заявлены по 18 мужчин и женщин, а также 12 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. В каждом виде программы своего часа ждут запасные.

Так, например, оперативная замена понадобилась Юлии Липницкой.

Цитата В минувшее воскресенье двукратная вице-чемпионка страны получила травму тазобедренного сустава и поясницы в результате падения на скользком тротуаре.

До конца декабря спортсменка будет проходить лечение, а появится ли она перед публикой в текущем сезоне, пока неясно.

Не выступит на турнире и вторая наша олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, пропускающая эту соревновательную зиму целиком. Зато все остальные российские примы готовы к сражению за места в национальной команде.

По итогам ЧР сформируется сборная на чемпионат Европы — 2017 в Остраве ( 23—29 января ). Участие обеспечат себе чемпион и серебряный призер у мужчин, женщин, танцоров и пар. Судьбу третьей путевки в каждом виде решат функционеры отечественной федерации фигурного катания.

Затем определится состав на чемпионат мира — 2017 в Хельсинки (29 марта — 2 апреля). На этом турнире Россия имеет по три квоты для девушек и пар и по две — для мужчин и танцевальных дуэтов.

У одиночниц на вакансии будут претендовать победительница недавнего финала Гран-при и действующая чемпионка мира Евгения Медведева, бронзовый призер обоих турниров Анна Погорилая, золотая и бронзовая медалистки ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и Елена Радионова, а также самая опытная участница ЧР Алена Леонова, восходящая звездочка Мария Сотскова и другие.

Цитата Главный фаворит здесь, безусловно, 17-летняя Медведева. Она не случайно считается сейчас сильнейшей одиночницей на планете, служит примером в плане артистизма и подачи программ.

По ее мнению, зрителям не стоит ждать в Челябинске технически сложные каскады и четверные прыжки. Никто не станет рисковать за год до Олимпиады-2018, резонно полагает Медведева.

Среди фигуристов пока не рассматривают вариант с возможным отлучением всех российских спортсменов от ближайших зимних Игр, а потому обнародовали на днях расширенный состав в Пхенчхан. В нем не нашлось места двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, который объявил о возобновлении карьеры в апреле 2015 года, но так до сих пор и не появился на соревнованиях из-за травм и прочих жизненных затруднений.

34-летний спортсмен расплывчато высказывается в прессе о своем будущем, не скрывая, что все его мысли в данный момент заняты другими направлениями деятельности, в частности шоу-спектаклем. Как сформулировал Плющенко в разговоре с «Р-Спортом», он вернется в спорт только в случае наличия соответствующего желания.

Из числа активных фигуристов интерес с точки зрения борьбы за призовые места представляют участники прошедшего розыгрыша Гран-при: Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров и единственный российский медалист одного из этапов серии Сергей Воронов. Согласно Плющенко, самый старший одиночник на ЧР является одним из главных претендентов на золото.

Цитата Этот сезон и впрямь складывается для 29-летнего Воронова весьма неплохо. Помимо бронзы Кубка Китая он занял четвертое место на Skate America и выиграл представительный мемориал Ондрея Непелы в Братиславе.

Конкурировать с ним, по версии Плющенко, будут Коляда и Ковтун, которые традиционно нестабильны. Причем Максим в процессе подготовки пытался решить свои проблемы индивидуальной работой с психологом. Кроме того, за две недели до выступления он перенес пищевое отравление. Отметим, что Ковтун — победитель трех предыдущих российских первенств, а до него дважды выигрывал Плющенко….

К числу потенциальных возмутителей спокойствия можно отнести 17-летнего чемпиона юниорского финала Гран-при Дмитрия Алиева, однако он практически не имеет опыта соперничества на взрослом уровне.

У танцоров видятся абсолютно незыблемыми позиции дуэта Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. На их счету — пять побед в шести последних чемпионатах страны, причем турнир-2015 спортсмены пропускали. В финале Гран-при в начале месяца Боброва и Соловьев заняли обиднейшее четвертое место, и теперь явно хотят улучшить себе настроение перед Новым годом.

Цитата Как пояснил тренер фигуристов Александр Жулин, после Марселя они еще поработали над совершенствованием программ, так что сейчас те окончательно «созрели».

В Челябинске выступят и другие подопечные Жулина: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также такие известные дуэты, как Елена Ильиных / Руслан Жиганшин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин. За вторую прямую лицензию на ЧЕ развернется упорнейшее противоборство, в этом можно даже не сомневаться.

В состязании спортивных пар основное внимание будет приковано к сенсационным триумфаторам финала Гран-при Евгении Тарасовой / Владимиру Морозову. Вообще, в отсутствие чемпионов России предыдущего сезона Татьяны Волосожар / Максима Транькова предугадать итоговую расстановку на пьедестале почета не представляется реальным.

Другие участники разборок в Марселе, финишировавшие четвертыми Наталья Забияко / Александр Энберт, по оценкам специалистов, находятся сейчас в превосходной форме.

Цитата Не сказали своего последнего слова Юко Кавагути/Александр Смирнов, которые этой осенью восстанавливали былые кондиции и возвращали технические изыски.

Впервые после долгого перерыва, вызванного травмой партнерши, готовятся показать себя зрителям и жюри Ксения Столбова / Федор Климов. Одним словом, соискателей вакансий в сборной страны среди пар сейчас куда больше, чем ступенек на церемонии награждения.

Расписание чемпионата России

Четверг, 22 декабря:

14.00 — 16.30 — мужчины, короткая программа

16.45 — 18.45 — пары, короткая программа

19.30 — 22.15 — танцы, короткий танец.

Пятница, 23 декабря:

14.00 — 16.30 — женщины, короткая программа

16.45 — 19.45 — мужчины, произвольная программа

20.00 — 21.45 — танцы, произвольный танец.

Суббота, 24 декабря:

15.00 — 17.15 — пары, произвольная программа

17.30 — 20.30 — женщины, произвольная программа.