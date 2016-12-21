Страсти под Новый год. Больничный Липницкой и риск Коляды

В четверг в Челябинске начнется самый драматический турнир сезона — чемпионат России, открывающий фигуристам дорогу на чемпионат Европы и чемпионат мира.

Чемпионат России — как шлагбаум, главная задача которого — отмерить положенное число счастливчиков и пропустить их в дальнейший спортивный полет. Число вакансий известно — их 12, по три в каждом виде программы. Самое время поговорить о соискателях.

Наиболее ожесточенное соперничество в последние годы наблюдается у одиночниц, причем оно не потеряло накала даже в связи с тем, что по ходу сезона из ожидаемой группы участниц выбыли сразу три очень незаурядные спортсменки: олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, победительница командного олимпийского турнира Юлия Липницкая и победительница прошлогоднего юниорского финала «Гран-при» Полина Цурская.

Последнюю из этого списка можно было бы не упоминать — возраст не позволяет Полине выступать в этом сезоне во взрослых соревнованиях, но есть нюанс: в финале «Гран-при"-2015 победа 14-летней спортсменки стала ничуть не менее ярким событием, нежели победа во взрослом финале Евгении Медведевой. Другими словами, в лице Цурской взрослая компания сильнейших фигуристок мира должна была получить крайне опасного и абсолютно равного соперника, причем в олимпийский год. А чемпионат в Челябинске уже сейчас мог бы дать превосходную возможность посмотреть на фигуристку в элитной российской (а значит — и мировой) компании, сравнив ее с лидерами.

Сейчас, увы, не до сравнений: после того, как Полина восстановилась после серьезной травмы голеностопа, из-за которой она была вынуждена сняться с юниорского мирового первенства-2016, она травмировала колено. В конце октября Цурской была сделана операция, после которой спортсменка оказалась в достаточно сложной ситуации. Пропускать еще один год достаточно рискованно: как показывает практика, после столь долгого перерыва вернуться на высокий уровень без потери качества становится почти невозможно. Чтобы не терять сезон, приходится форсировать подготовку: отбор на юношеское первенство мира пройдет в первых числах февраля, в связи с этим Полина уже приступила к прыжковым тренировкам на льду и остается уповать на то, что организму фигуристки хватит запаса прочности, и никаких травм больше не случится.

МИНУС ЛИПНИЦКАЯ.

Запаса прочности не хватило в этом году и Липницкой: осенью она травмировалась на второстепенном турнире в Словакии, затем из-за травмы не сумела закончить выступление на этапе «Гран-при» в Москве, а за считанные дни до начала чемпионата страны вновь травмировала спину, что повлекло за собой обострение целого ряда проблем.

Оставшаяся компания претенденток достаточна многочисленна, чтобы разыграть в Челябинске любые сюжеты. Помимо лидеров сезона Евгении Медведевой и Анны Погорилой, на три заветных вакансии претендуют как минимум еще три спортсменки, и лишь для одной из них — Марии Сотсковой — непопадание в сборную не должно стать трагедией: первый взрослый сезон, начавшийся тремя блистательными выступлениями юниорки в серии «Гран-при», включая финал, можно считать удачным даже в том случае, если Мария не отберется в национальную команду.

Парадокс в том, что шансы Сотсковой на то, чтобы оказаться в числе призеров, выглядят предпочтительнее, чем шансы Елизаветы Туктамышевой и Елены Радионовой. Этим двум спортсменкам придется биться в Челябинске не на жизнь, а насмерть, и кто-то из них наверняка окажется за бортом.

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЕРИЯ.

Столь же драматичен потенциальный расклад в танцах. Рискну предположить, что дуэт, который займет в Челябинске третье место, будет счастлив больше, чем чемпионы (с большой долей вероятности можно прогнозировать победу единственных российских участников недавнего финала «Гран-при» Екатерины Бобровой/Дмитрия Соловьева). Пока все идет к тому, что за вторую и третью ступеньки на пьедестале будут драться между собой три пары: бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата Европы Александра Степанова/Иван Букин и бывшие партнеры — Елена Ильиных/Руслан Жиганшин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

У двух последних «предсезонка» сложилась не лучшим образом: дуэты по разным причинам были вынуждены вернуться из США в Россию, расписавшись тем самым в своей неспособности работать в каких бы то ни было реалиях, кроме российских, но если Лена с Русланом снова попали в руки прежних наставников, под руководством которых становились два года назад чемпионами страны, то Вике с Никитой пришлось приспосабливаться к новому для себя специалисту — Олегу Волкову (он помогал Александру Жулину в тот период, когда Кацалапов катался у этого специалиста с Ильиных).

Процесс по всей видимости получился негладким: в начале декабря к подготовке пары помимо Волкова была экстренно привлечена Елена Чайковская. Это, разумеется, не дает гарантий результата, но позволяет предположить, что потенциал Синициной и Кацалапова представляется руководителям ФФККР достаточно высоким, раз уж в ход пошла столь тяжелая артиллерия. Ильиных/Жиганшин не сумели отобраться в команду год назад, да и нынешний сезон начали не лучшим для себя образом, поэтому им в Челябинске придется наиболее сложно: из плюсов, которые можно записать дуэту в актив, пока очевидно лишь потрясающее умение соревноваться. Но в этом аспекте не отказать ни одной из остальных трех пар.

На фоне страстей, которые наверняка будут бушевать в одиночном женском катании и танцах, оставшаяся часть программы видится сейчас спокойной и беспроблемной. В парном катании ожидается дуэль подопечных Нины Мозер: долгожданное пришествие на лед Ксении Столбовой/Федора Климова и их разборка с Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым, если разумеется одна из двух названных пар не снимется с соревнований. Это, пожалуй, главная и единственная интрига чемпионата о которой хочется рассуждать в свете предстоящих чемпионатов Европы и мира. Что касается экс-чемпионов Европы Юко Кавагути/Александра Смирнова, им хочется разве что пожелать, чтобы ничто не помешало откататься в полную силу: из-за большого количества травм фигуристов сложно назвать фаворитами в борьбе за первенство, но в том, что пара Тамары Москвиной не испортит компанию соискателей, можно не сомневаться.

СЕРИЯ КОВТУНА.

Применительно к мужскому турниру главный вопрос заключается разве что в том, сумеет Максим Ковтун выиграть российское первенство в четвертый раз подряд, или «домашняя» серия побед будет прервана. Удивления, думаю, не вызовет ни тот, ни другой вариант. Три победы за три года — достаточно веское основание считать, что на внутрироссийском уровне Ковтун вполне добротно умеет справляться с собственными нервами. Но эти же самые три года говорят о том, что любой более серьезный психологический накал способен разорвать нервную систему фигуриста в мелкие клочки. В этом сезоне фигурист начал плотно работать с психологом, но судить о результате этой работы можно будет не ранее конца января — на чемпионате Европы в чешской Остраве.

Таким же проходным этапом чемпионат страны должен стать для Михаила Коляды, но тут есть одно «но»: если спортсмен включит в программу недавно выученный четверной лутц, он сильно рискует: почти никогда не бывает так, чтобы столь сложный прыжок хотя бы в разовом порядке не повлек за собой срывы остальных элементов. Иллюстрацией, лишний раз это подтверждающей, может служить борьба олимпийского чемпиона Сочи Юдзуру Ханю с четверным риттбергером, которую японец ведет в этом сезоне с переменным успехом. Другими словами, нужно время, чтобы программа стабилизировалась.

Третьим участником этого доблестного мужского коллектива просто обязан стать Сергей Воронов. Больше некому: считается, что победитель юниорского финала «Гран-при» Дмитрий Алиев до этого уровня пока еще не дорос, как не доросли и многие другие одиночники ближайшего резерва. Так ли это? Вопрос, разумеется, открытый.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

22 декабря. 12.00* Мужчины. Короткая программа. 14.45 Пары. Короткая программа. 17.30 Открытие соревнований. 18.30 Танцы. Короткий танец

23 декабря. 12.00 Женщины. Короткая программа. 14.45 Мужчины. Произвольная программа. 18.00 Танцы. Произвольный танец

24 декабря. 13.00 Пары. Произвольная программа. 15.30 Женщины. Произвольная программа

25 декабря. 11.00 Награждение. 12.00 Показательные выступления

*Время — московское.