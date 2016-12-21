А это Челябинск… Почему здесь даже фигурное катание — суровое
В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Изучаем, кто может одолеть Медведеву и как вернутся на лёд Столбова и Климов.
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В Челябинске на арене «Трактор», прекрасно известной поклонникам российского хоккея, всё готово к проведению чемпионата России по принципиально другому ледовому виду спорта — фигурному катанию. В Челябинске, который благодаря различным шуткам и падающим метеоритам, славится своей суровостью, соберутся все лучшие на сегодня фигуристы России. Или почти все — пять олимпийских чемпионов Сочи по разным причинам чемпионат пропустят. Впрочем, отсутствие Липницкой, Сотниковой, Плющенко, Волосожар и Транькова легко можно было предсказать задолго до старта турнира, так что никакой сенсацией это не стало. Но и без олимпийских чемпионов болельщикам будет на кого полюбоваться. Выясняем, почему же, несмотря на отсутствие некоторых знакомых имён, за чемпионатом России
Кто остановит поступь Медведевой?
Спортивная карьера Юлии Липницкой летит под откос. Трудно было предположить, что после долгих недель мучений олимпийская чемпионка покажет на чемпионате России
Евгения Медведева сейчас находится в такой впечатляющей форме, что может проиграть только сама себе. Если она не станет двукратной чемпионкой России, это будет весьма удивительно. Вопрос лишь в том, кто попадёт в заветную тройку, позволяющую принять участие в крупнейших международных соревнованиях — чемпионате Европы в Чехии, а затем и чемпионате мира в Финляндии. Жаркая борьба за два места может развернуться между Погорилой, Радионовой и Туктамышевой —
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Расписание соревнований
22 декабря
12:00. Мужчины, короткая программа
14:45. Пары, короткая программа
17:40. Открытие соревнований
18:00. Танцы на льду, короткий танец.
23 декабря
12:00. Женщины, короткая программа
14:45. Мужчины, произвольная программа
18:00. Танцы на льду. Произвольный танец.
24 декабря
13:00. Пары, произвольная программа
15:30. Женщины, произвольная программа.
25 декабря
11:00. Показательные выступления.
Поможет ли Ковтуну психолог?
Евгений Плющенко чемпионат России выигрывал 10 раз, однако в последние годы ему уже не до турниров — он целенаправленно готовится к Пхёнчхану, не размениваясь по мелочам. Множество разговоров вызвало непопадание Евгения в расширенный список возможных участников Олимпиады-2018, однако президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поспешил приободрить поклонников фигуриста и разочаровать недоброжелателей, отметив, что у Плющенко есть все шансы поехать на Олимпиаду в Корею — всё будет зависеть от состояния его здоровья.
Остальным же российским спортсменам приходится бороться за олимпийские перспективы не высказываниями для СМИ, а реальной работой на льду и участием в чемпионате России. Главный вопрос, касающийся мужского катания в Челябинске, — кто из наших фигуристов будет эмоционально наиболее устойчивым? Победитель трёх последних турниров Максим Ковтун, например, признался, что перед соревнованиями поработал с психологом. Уверенность в своих силах Ковтуну точно понадобится: старт сезона у него получился непростым, и конкуренты не то что наступают на пятки, а даже вырываются вперёд. У Сергея Воронова, побеждавшего ещё на чемпионатах России 2008 и 2009 годов, открылось второе, а то и третье дыхание. Да и Михаил Коляда будет не против впервые в карьере стать лучшим среди российских мужчин. При этом важно отметить, что на чемпионате мира могут выступать лишь два фигуриста из России.
Готовы ли Столбова и Климов к возвращению?
В парном катании на лёд вернулись фавориты — Ксения Столбова и Фёдор Климов. Обладатели золотых и серебряных наград Олимпиады в Сочи в текущем сезоне долго лечили голень партнёрши и до последнего момента решали, стоит ли им выступать на чемпионате России. В итоге решили выступать. И главная интрига состоит в том, что пока никто, кроме тренера, не знает, в каком состоянии Ксения и Фёдор приехали в Челябинск. Ведь, несмотря на колоссальный потенциал пары, выиграть турнир, выступив вполсилы, не получится. Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали потрясающий ход в текущем сезоне и ограничиваться одной только победой в финале
Разумеется, есть свои интриги и в танцах на льду, но они выглядят не столь ярко. На чемпионат Европы в Чехию смогут отправиться три российские пары, а на чемпионат мира — всего две, поэтому чтобы выступить в Финляндии, нужно как можно лучше проявить себя уже в Челябинске. Кто готов к тому, чтобы приятно удивить помимо Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, предугадать непросто. Пары Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Ильиных/Жиганшин в текущем сезоне уже выступали на этапах
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