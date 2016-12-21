В Челябинске на арене «Трактор», прекрасно известной поклонникам российского хоккея, всё готово к проведению чемпионата России по принципиально другому ледовому виду спорта — фигурному катанию. В Челябинске, который благодаря различным шуткам и падающим метеоритам, славится своей суровостью, соберутся все лучшие на сегодня фигуристы России. Или почти все — пять олимпийских чемпионов Сочи по разным причинам чемпионат пропустят. Впрочем, отсутствие Липницкой, Сотниковой, Плющенко, Волосожар и Транькова легко можно было предсказать задолго до старта турнира, так что никакой сенсацией это не стало. Но и без олимпийских чемпионов болельщикам будет на кого полюбоваться. Выясняем, почему же, несмотря на отсутствие некоторых знакомых имён, за чемпионатом России всё-таки стоит следить.



Кто остановит поступь Медведевой?

Спортивная карьера Юлии Липницкой летит под откос. Трудно было предположить, что после долгих недель мучений олимпийская чемпионка покажет на чемпионате России какой-то блистательный результат, но из-за нелепой травмы Юлия вообще в Челябинске не выступит, а значит, лишится всех шансов попасть в сборную на международные турниры. Это, равно как и уход Аделины Сотниковой в шоу, было бы большой трагедией, если бы в России не выросла целая плеяда талантливых молодых фигуристок. В Челябинске выступления девушек, как и всегда, будут приносить поклонникам фигурного катания и эстетическое удовольствие, и наслаждение напряжённой турнирной борьбой.



Евгения Медведева сейчас находится в такой впечатляющей форме, что может проиграть только сама себе. Если она не станет двукратной чемпионкой России, это будет весьма удивительно. Вопрос лишь в том, кто попадёт в заветную тройку, позволяющую принять участие в крупнейших международных соревнованиях — чемпионате Европы в Чехии, а затем и чемпионате мира в Финляндии. Жаркая борьба за два места может развернуться между Погорилой, Радионовой и Туктамышевой — кому-то точно придётся подвинуться. При этом любопытно будет взглянуть и на дебютанток турнира. Алина Загитова и Анастасия Губанова в этом году уже катались в финале юношеского Гран-при, но в чемпионате России выступят впервые. Впрочем, в силу возрастных ограничений они не будут конкурировать с более взрослыми фигуристками за место в сборной.

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск

Расписание соревнований



22 декабря

12:00. Мужчины, короткая программа

14:45. Пары, короткая программа

17:40. Открытие соревнований

18:00. Танцы на льду, короткий танец.



23 декабря

12:00. Женщины, короткая программа

14:45. Мужчины, произвольная программа

18:00. Танцы на льду. Произвольный танец.



24 декабря

13:00. Пары, произвольная программа

15:30. Женщины, произвольная программа.



25 декабря

11:00. Показательные выступления.



Поможет ли Ковтуну психолог?

Евгений Плющенко чемпионат России выигрывал 10 раз, однако в последние годы ему уже не до турниров — он целенаправленно готовится к Пхёнчхану, не размениваясь по мелочам. Множество разговоров вызвало непопадание Евгения в расширенный список возможных участников Олимпиады-2018, однако президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поспешил приободрить поклонников фигуриста и разочаровать недоброжелателей, отметив, что у Плющенко есть все шансы поехать на Олимпиаду в Корею — всё будет зависеть от состояния его здоровья.



Остальным же российским спортсменам приходится бороться за олимпийские перспективы не высказываниями для СМИ, а реальной работой на льду и участием в чемпионате России. Главный вопрос, касающийся мужского катания в Челябинске, — кто из наших фигуристов будет эмоционально наиболее устойчивым? Победитель трёх последних турниров Максим Ковтун, например, признался, что перед соревнованиями поработал с психологом. Уверенность в своих силах Ковтуну точно понадобится: старт сезона у него получился непростым, и конкуренты не то что наступают на пятки, а даже вырываются вперёд. У Сергея Воронова, побеждавшего ещё на чемпионатах России 2008 и 2009 годов, открылось второе, а то и третье дыхание. Да и Михаил Коляда будет не против впервые в карьере стать лучшим среди российских мужчин. При этом важно отметить, что на чемпионате мира могут выступать лишь два фигуриста из России.

Готовы ли Столбова и Климов к возвращению?

В парном катании на лёд вернулись фавориты — Ксения Столбова и Фёдор Климов. Обладатели золотых и серебряных наград Олимпиады в Сочи в текущем сезоне долго лечили голень партнёрши и до последнего момента решали, стоит ли им выступать на чемпионате России. В итоге решили выступать. И главная интрига состоит в том, что пока никто, кроме тренера, не знает, в каком состоянии Ксения и Фёдор приехали в Челябинск. Ведь, несмотря на колоссальный потенциал пары, выиграть турнир, выступив вполсилы, не получится. Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали потрясающий ход в текущем сезоне и ограничиваться одной только победой в финале Гран-при явно не собираются. А за места на пьедестале будут бороться Астахова и Рогонов, Забияко и Энберт, восстановившиеся Кавагути и Смирнов. Так что конкуренция за место в призовой тройке в парном катании будет предельно высокой, даже несмотря на то что Татьяна Волосожар и Максим Траньков в ожидании ребёнка будут смотреть турнир с трибуны.