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21 декабря 2016, 13:26 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Горшков: Чемпионат России по фигурному катанию особенно ответственный за год до ОИ

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова, Иван Пучков/. Чемпионат России по фигурному катанию, который стартует в Челябинске 22 декабря, будет особенно ответственным за год до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Чемпионат России традиционно является отбором на предстоящий в Чехии чемпионат Европы, где участие себе обеспечат два первых номера по итогам чемпионата России, третий определится решением специалистов ФФККР, — сообщил Горшков. — А затем лучшие по итогам чемпионата Европы выступят на чемпионате мира в Хельсинки, где определится квота для российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане».

На чемпионате Европы в Остраве сборная России будет представлена тремя номерами во всех видах — одиночном женском и мужском, парном катании и танцах. На чемпионате мира женское одиночное и парное катание будут представлены тремя номерами, мужское одиночное катание и танцы — двумя.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Челябинск перевыполнил план подготовки к чемпионату России по фигурному катанию.

«Челябинск перевыполнил план подготовки к старту — встреча, размещение, транспорт, все соответствует самым высоким требованиям. Соревнования, организуемые в Челябинске, проходят на более высоком уровне, чем многие соревнования ИСУ. Хотелось бы пожелать странам, организующим Гран-при, поучиться организации у столицы Южного Урала».

Коган подчеркнул, что на соревнования аккредитованы около 300 представителей СМИ. «Для освещения чемпионата России аккредитовались около 300 представителей различных СМИ, — сказал он. — Это говорит о колоссальном интересе к нашему виду спорта».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 25 декабря.
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