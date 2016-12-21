Горшков: Чемпионат России по фигурному катанию особенно ответственный за год до ОИ
ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова, Иван Пучков/. Чемпионат России по фигурному катанию, который стартует в Челябинске 22 декабря, будет особенно ответственным за год до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом на
пресс-конференции заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
«Чемпионат России традиционно является отбором на предстоящий в Чехии чемпионат Европы, где участие себе обеспечат два первых номера по итогам чемпионата России, третий определится решением специалистов ФФККР, — сообщил Горшков. — А затем лучшие по итогам чемпионата Европы выступят на чемпионате мира в Хельсинки, где определится квота для российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры в Пхенчхане».
На чемпионате Европы в Остраве сборная России будет представлена тремя номерами во всех видах — одиночном женском и мужском, парном катании и танцах. На чемпионате мира женское одиночное и парное катание будут представлены тремя номерами, мужское одиночное катание и танцы — двумя.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Челябинск перевыполнил план подготовки к чемпионату России по фигурному катанию.
«Челябинск перевыполнил план подготовки к старту — встреча, размещение, транспорт, все соответствует самым высоким требованиям. Соревнования, организуемые в Челябинске, проходят на более высоком уровне, чем многие соревнования ИСУ. Хотелось бы пожелать странам, организующим
Коган подчеркнул, что на соревнования аккредитованы около 300 представителей СМИ. «Для освещения чемпионата России аккредитовались около 300 представителей различных СМИ, — сказал он. — Это говорит о колоссальном интересе к нашему виду спорта».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 25 декабря.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter