Плющенко не видит катастрофы в том, что его нет в расширенном списке сборной на ОИ
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил агентству «Р-Спорт», что не видит повода расстраиваться из-за отсутствия собственной фамилии в расширенном списке сборной России, который включает в себя кандидатов в национальную команду на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
Плющенко заявил «Р-Спорт» в сентябре, что точно пропустит текущий сезон
«Я не попал в расширенный список сборной, но расстраиваться по этому поводу не нужно. Список этот, расширенный или суженный, может еще поменяться. Это вообще ничего не решает. Никакой катастрофы я в этом не вижу, и у меня не было стремления попасть в сборную в этом году. Если я захочу вернуться в спорт, я вернусь. Все будет зависеть от моего желания, от здоровья… Но, прежде всего, от желания. А пока буквально через день у меня начинается спектакль, и все силы мы бросаем на него», — сказал Плющенко по телефону.
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