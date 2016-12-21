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21 декабря 2016, 12:47 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко не видит катастрофы в том, что его нет в расширенном списке сборной на ОИ

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил агентству «Р-Спорт», что не видит повода расстраиваться из-за отсутствия собственной фамилии в расширенном списке сборной России, который включает в себя кандидатов в национальную команду на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Плющенко заявил «Р-Спорт» в сентябре, что точно пропустит текущий сезон из-за отсутствия целесообразности и сосредоточится на выступлениях в шоу. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что фигурист не будет исключен из состава сборной России.

«Я не попал в расширенный список сборной, но расстраиваться по этому поводу не нужно. Список этот, расширенный или суженный, может еще поменяться. Это вообще ничего не решает. Никакой катастрофы я в этом не вижу, и у меня не было стремления попасть в сборную в этом году. Если я захочу вернуться в спорт, я вернусь. Все будет зависеть от моего желания, от здоровья… Но, прежде всего, от желания. А пока буквально через день у меня начинается спектакль, и все силы мы бросаем на него», — сказал Плющенко по телефону.
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