Евгений Плющенко готовится к пятым Олимпийским играм

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Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал расширенный список сборной на Олимпийские игры в Пхенчхане, состоящий из 690 спортсменов. В нем не оказалось самого титулованного фигуриста мира Евгения Плющенко. Однако сам 34-летний спортсмен, несмотря на принятое ранее решение пропустить нынешний сезон, готов продолжить выступления в будущем соревновательном цикле. Фигурист намерен отобраться на пятые в своей карьере Игры, успешно выступив на предолимпийском чемпионате России в декабре 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к окружению двукратного олимпийского чемпиона.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил, что Евгений Плющенко сохраняет шансы на поездку в Пхенчхан.

— Отсутствие Плющенко в расширенном списке ОКР — технический момент, — заявил «Известиям» Александр Горшков. — Евгений остается членом сборной России. У него, как и у других фигуристов, есть шансы выступить на Олимпийских играх. Многое будет зависеть от состояния его здоровья. Могу сказать, что он не уведомлял нас о прекращении своей карьеры, и если у него будет желание продолжать, то федерация его поддержит. Крайний срок решения этого вопроса — предолимпийский чемпионат России.

Перед Играми в Сочи Евгений Плющенко занял второе место на чемпионате России, уступив Максиму Ковтуну. Таким образом, именно Ковтун должен был получить единственную олимпийскую лицензию от России в мужском одиночном катании. Однако после не самого удачного выступления фигуриста на чемпионате Европы в Будапеште (пятое место) бюро исполкома ФФККР приняло решение, что на Играх-2014 вместо Ковтуна выступит Плющенко.

В 31 год Евгений Плющенко выиграл свое второе олимпийское золото, уверенно откатав короткую и произвольную программы в командных соревнованиях, однако с личного первенства фигурист был вынужден сняться из-за травмы спины. Причем об этом решении Евгений объявил за считаные минуты до выхода на лед. Тогда эта история вызвала широкий общественный резонанс — многие болельщики и эксперты были недовольны заменой Ковтуна, а Плющенко и вовсе заявил о своем уходе из большого спорта.

Весной 2015 года фигурист объявил о своем возвращении, но позже из-за рецидива травмы так и не вышел на лед в официальных турнирах, хотя не раз подтверждал, что «смотрит в сторону Олимпиады-2018». При этом фигурист регулярно участвует в коммерческих мероприятиях. Так, в последнюю неделю декабря — первую неделю января двукратного олимпийского чемпиона можно будет увидеть в ледовых дворцах Москвы и Санкт-Петербурга в шоу-сказке «Щелкунчик».

Менеджер фигуриста Ари Закарян заявил «Известиям», что сегодня спортсмен находится в хорошей форме и тренируется каждый день.

— Мне непонятно, почему из-за непопадания Евгения в предварительный список ОКР возникла какая-то истерия, — заявил менеджер спортсмена. — Он не планировал выступать в этом сезоне, поэтому всё логично. Какие у него планы на следующий год? Об этом лучше спросить у него самого, но, насколько я знаю, Евгений не скрывает желания принять участие в своих пятых Олимпийских играх. Он по-прежнему тренируется каждый день и внимательно следит за своим здоровьем.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (Игры 2006 года — золото в одиночном катании, Игры 2014 года — золото в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Всего на счету фигуриста 63 золотых, 16 серебряных и четыре бронзовые медали.

Выиграв золото в командном турнире на Играх в Сочи, Евгений стал единственным фигуристом в современной истории, который завоевывал медаль на каждой своей Олимпиаде. Шведский фигурист Гиллис Графстрем выиграл четыре медали в ранний период существования этого вида спорта — с 1920 по 1932 год.

Плющенко стал также первым фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, первым среди мужчин выполнил вращение бильман и каскад тройной аксель — ойлер — тройной флип. Спортивные достижения российского спортсмена отмечены орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За укрепление боевого содружества» (Минобороны), медалью «За трудовую доблесть» (Минобороны). Евгений — кавалер двух орденов Почета, заслуженный мастер спорта России, а также старший лейтенант российской армии.