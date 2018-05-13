Софья Великая победила на турнире «Московская сабля»
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россиянка Софья Великая со счетом 15:12 одержала победу на Анной Мартон из Венгрии в финальном поединке турнира «Московская сабля». Соревнования завершились в Москве.
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россиянка Софья Великая со счетом 15:12 одержала победу на Анной Мартон из Венгрии в финальном поединке турнира «Московская сабля». Соревнования завершились в Москве.
В полуфинале олимпийская чемпионка
Олимпийская чемпионка 2016 года россиянка Яна Егорян завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв Загунис (11:15), а Софья Позднякова на этой же стадии уступила француженке Сесилии Бердер (14:15).
Ранее в мужском турнире победу одержал Сан Вук О из Южной Кореи, серебро завоевал итальянец Лука Куратоли, обладателями бронзовых наград стали южнокореец Ку Бон Гиль и иранец Мойтаба Абедини, лучшим из россиян стал Вениамин Решетников, уступивший в 1/8 финала Ку Бон Гилю.
Международный ежегодный турнир «Московская сабля» в 45-й раз прошел в столице России, во второй раз подряд соревнования проходили на арене «ВТБ Ледовый дворец».