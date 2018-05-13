Софья Великая победила на турнире «Московская сабля»

В полуфинале олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Великая победила южнокорейскую саблистку Ким Джи Ен со счетом 15:5, а Мартон была сильнее американки Мариэль Загунис (15:12). Загунис и Ким Джи Ён стали обладательницами бронзовых медалей.

Олимпийская чемпионка 2016 года россиянка Яна Егорян завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв Загунис (11:15), а Софья Позднякова на этой же стадии уступила француженке Сесилии Бердер (14:15).

Ранее в мужском турнире победу одержал Сан Вук О из Южной Кореи, серебро завоевал итальянец Лука Куратоли, обладателями бронзовых наград стали южнокореец Ку Бон Гиль и иранец Мойтаба Абедини, лучшим из россиян стал Вениамин Решетников, уступивший в 1/8 финала Ку Бон Гилю.