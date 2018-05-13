Софья Великая победила на турнире «Московская сабля»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сын Прилучного и Муцениеце стал актером
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария0
Швеция0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Германия0
Финляндия0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь2
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
21:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта1
Милан1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция0
Чехия6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия3
США9
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол4
Малага1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль4
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас2
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед3
Челси0
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур5
Лестер4
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Стоук Сити2
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед3
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья1
Кьево2
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона0
Удинезе1
Хоккей. НХЛ
14.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА2
Анжи1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
Локомотив М0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит6
СКА-Хабаровск0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар1
Рубин1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа5
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак М0
Динамо М1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов1
Урал0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Ахмат0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов
Первый канал: у Медведевой на ОИ были проблемы с позвоночником
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
12Сборная России проиграла команде Чехии
20:26 (мск), источник: ТАСС

Софья Великая победила на турнире «Московская сабля»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россиянка Софья Великая со счетом 15:12 одержала победу на Анной Мартон из Венгрии в финальном поединке турнира «Московская сабля». Соревнования завершились в Москве.

В полуфинале олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Великая победила южнокорейскую саблистку Ким Джи Ен со счетом 15:5, а Мартон была сильнее американки Мариэль Загунис (15:12). Загунис и Ким Джи Ён стали обладательницами бронзовых медалей.

Олимпийская чемпионка 2016 года россиянка Яна Егорян завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв Загунис (11:15), а Софья Позднякова на этой же стадии уступила француженке Сесилии Бердер (14:15).

Ранее в мужском турнире победу одержал Сан Вук О из Южной Кореи, серебро завоевал итальянец Лука Куратоли, обладателями бронзовых наград стали южнокореец Ку Бон Гиль и иранец Мойтаба Абедини, лучшим из россиян стал Вениамин Решетников, уступивший в 1/8 финала Ку Бон Гилю.

Международный ежегодный турнир «Московская сабля» в 45-й раз прошел в столице России, во второй раз подряд соревнования проходили на арене «ВТБ Ледовый дворец».

 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов
Первый канал: у Медведевой на ОИ были проблемы с позвоночником
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ
Кем усилились сборные по ходу чемпионата мира по хоккею 2018
«Арсенал» победил в последнем матче под руководством Венгера
«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» и вышел в Лигу чемпионов
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь