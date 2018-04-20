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12:52 (мск), источник: Советский спорт

Мосейко победила на первенстве Европы по фехтованию

В столице Армении Ереване завершилось первенство Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет.

Источник: Советский спорт

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из России, Армении, Грузии, Италии, Украины, Германии, Турции, Испании, Франции, Белоруссии, Молдавии, Польши, Болгарии, Бельгии, Хорватии, Сербии, Латвии, Румынии и других стран.

В составе нашей национальной сборной выступила мастер спорта, победительница II летних юношеских Олимпийских игр, победительница первенств мира и Европы, двукратный серебряный призер этапов Европейского кадетского цикла Алина Мосейко (представляет Омскую область и Санкт-Петербург, тренер — Сергей Бородин).

В личном первенстве среди саблисток Алина заняла девятое место, остановившись на стадии 1/8 финала. Омичка уступила итальянке Элоизе Паццаро, которая, к слову, стала серебряным медалистом соревнований. В свою очередь, в финале Паццаро проиграла другой россиянке — Валерии Большаковой.

В командном турнире саблисток Алина Мосейко вместе с Большаковой и еще двумя партнершами — Анастасией Баженовой и Анастасией Кочетовой — сумели выиграть золотые медали.

В четвертьфинале россиянки оказались сильнее сборной Турции — 45:35. Алина Мосейко провела три поединка, одержав две победы. В полуфинале Россия победила Францию — 45:28. Алина также провела три поединка, в которых одержала две победы и одну встречу свела к ничьей.

В финале нашей сборной противостояла команда Италии, которая сразу дала понять, что намерена победить — 5:2, 10:5, 15:8 после первых трех встреч в пользу итальянок. Лишь в четвертом поединке, в котором фехтовала Алина Мосейко, удалось одержать первую российскую победу (6:5). Сборная России стала наверстывать упущенное и все последующие поединки также свела к победам. Мосейко вышла на дорожку еще раз, обыграв ту самую Элоизу Паццаро (5:3). Общий счет — 45:39 в пользу России.

Алина Мосейко впервые стала победителем первенства Европы среди молодежи. Ранее омская фехтовальщица выигрывала первенства мира и Европы среди кадетов.

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