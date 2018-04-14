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00:54 (мск), источник: Советский спорт

Саблист Трушаков впервые стал призером чемпионата России

Чемпионат России по фехтованию проходит в Смоленске. Более 600 спортсменов из 23 регионов оспаривают награды в шпаге, сабле и рапире.

Источник: Советский спорт

Накануне, 12 апреля, 23-летний воспитанник омской школы фехтования, саблист Александр Трушаков впервые в карьере стал призером взрослого чемпионата страны.

В Смоленске Трушаков провел десять поединков, одержав восемь побед. Одним из «обидчиков» Трушакова, оказался будущий чемпион России — заслуженный мастер спорта Вениамин Решетников из Новосибирской области, которому Александр уступил в полуфинале.

Серебряным призером чемпионата России стал заслуженный мастер спорта Камиль Ибрагимов, представляющий столичный регион. Еще один москвич — Дмитрий Даниленко — разделил с Трушаковым третью ступень пьедестала.

Завтра, 14 апреля, в борьбу на чемпионате России вступят девушки. Здесь внимание омских болельщиков будет приковано к выступлению Алины Мосейко и Марии Синер.

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