Белорусский шпажист Денис Павловский занял 1-е место на молодежном этапе КЕ в Австрии

На предварительной стадии белорус одержал пять побед. Удачно для Дениса Павловского сложился и раунд плей-офф: он был сильнее австрийца Леонардо Делла Петра, словака Алекса Дудуча, итальянца Козимо Мартини, россиянина Даниила Волкова и представителя Нидерландов Тристана Тулена. В финале белорус уверенно одолел Роберта Шимера из Германии — 15:6.

Для белорусской школы фехтования это вторая золотая медаль на КЕ за короткое время. Ранее в состязании саблисток на этапе Кубка Европы до 23 лет в немецком Мюнхене успех праздновала белоруска Полина Касперович.