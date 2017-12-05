Белорусский шпажист Денис Павловский занял 1-е место на молодежном этапе КЕ в Австрии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
СМИ узнали о результатах экспертизы крови актера Марьянова
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур2
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Слован
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Витязь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Бенфика
Базель
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Бавария
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Челси
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Барселона
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Ювентус
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Нью-Йорк Айлендерс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Сан-Хосе Шаркс1
Все события
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Представлена олимпийская форма сборной России
16Кубок чемпионата мира проехал по России
14:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский шпажист Денис Павловский занял 1-е место на молодежном этапе КЕ в Австрии

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шпажист Денис Павловский занял первое место на молодежном этапе (U-23) Кубка Европы по фехтованию в австрийском Медлинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На предварительной стадии белорус одержал пять побед. Удачно для Дениса Павловского сложился и раунд плей-офф: он был сильнее австрийца Леонардо Делла Петра, словака Алекса Дудуча, итальянца Козимо Мартини, россиянина Даниила Волкова и представителя Нидерландов Тристана Тулена. В финале белорус уверенно одолел Роберта Шимера из Германии — 15:6.

Для белорусской школы фехтования это вторая золотая медаль на КЕ за короткое время. Ранее в состязании саблисток на этапе Кубка Европы до 23 лет в немецком Мюнхене успех праздновала белоруска Полина Касперович.

Этап Кубка Европы среди молодежи в Медлинге собрал 274 атлета из 24 стран.

 Названы лучшие белорусские дизайнеры моды
Иранка сделала 50 операций ради сходства с Анджелиной Джоли - фото
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Макларен назвал нелепыми оправдания российской сборной
ЦСКА бросит резервистов на амбразуру: анонс матчей ЛЧ
Абрамович намерен предложить Слуцкому пост в руководстве «Челси»
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
«Тосно»: Заболотный почти наверняка перейдет в «Зенит»
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь