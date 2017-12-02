Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Турине
МОСКВА, 2 дек —
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МОСКВА, 2 дек —
Дериглазова, в полуфинале победившая восьмикратную чемпионку мира итальянку Арианну Эрриго (15:14), в финале взяла верх над другой представительницей Италии Аличе Вольпи — 15:9.
Вольпи в полуфинале нанесла поражение соотечественнице Валентине Де Костанцо — 15:8. Еще одна россиянка Светлана Трипапина уступила Де Костанцо в четвертьфинале — 12:15.