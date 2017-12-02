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21:59 (мск), источник: Р-Спорт

Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Турине

МОСКВА, 2 дек — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах россиянка Инна Дериглазова завоевала золото на этапе Гран-при в итальянском Турине.

Источник: РИА "Новости"

Дериглазова, в полуфинале победившая восьмикратную чемпионку мира итальянку Арианну Эрриго (15:14), в финале взяла верх над другой представительницей Италии Аличе Вольпи — 15:9.

Вольпи в полуфинале нанесла поражение соотечественнице Валентине Де Костанцо — 15:8. Еще одна россиянка Светлана Трипапина уступила Де Костанцо в четвертьфинале — 12:15.

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