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22:26 (мск), источник: Р-Спорт

Восьмикратный чемпион мира и бронзовый призер ОИ саблист Якименко завершил карьеру

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Восьмикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах саблист Алексей Якименко заявил агентству «Р-Спорт», что принял окончательное и бесповоротное решение о завершении карьеры.

Якименко также является обладателем серебряной и трех бронзовых медалей чемпионатов мира и 13 титулов чемпиона Европы. В октябре спортсмену исполнилось 34 года.

«Это уже окончательное и бесповоротное решение. Рано или поздно приходит такой момент, когда понимаешь, что, наверное, хватит. Рад, что заканчиваю свою спортивную карьеру таким образом, что помог команде выиграть чемпионат Европы. К сожалению, на чемпионате мира не получилось, но я понимаю, что если на протяжении многих лет выигрывать, то неохота на этом останавливаться, но с каждым годом все тяжелее и тяжелее. А я не хотел бы быть “средним” фехтовальщиком. Хочу уйти сильным», — заявил Якименко по телефону.

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