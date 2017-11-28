Восьмикратный чемпион мира и бронзовый призер ОИ саблист Якименко завершил карьеру

«Это уже окончательное и бесповоротное решение. Рано или поздно приходит такой момент, когда понимаешь, что, наверное, хватит. Рад, что заканчиваю свою спортивную карьеру таким образом, что помог команде выиграть чемпионат Европы. К сожалению, на чемпионате мира не получилось, но я понимаю, что если на протяжении многих лет выигрывать, то неохота на этом останавливаться, но с каждым годом все тяжелее и тяжелее. А я не хотел бы быть “средним” фехтовальщиком. Хочу уйти сильным», — заявил Якименко по телефону.