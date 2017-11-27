Усманов с 2008 года перевёл на счёт федерации фехтования около $ 50 млн

Кроме того FIE получила более $ 15,3 млн в качестве своей части дохода от Олимпиады в Рио-016. Правда, больше трети из этой суммы — $ 5,9 млн — является частью долгосрочного соглашения и войдёт в финансовый отчёт уже за 2017 год.



При этом секретарь и казначей федерации Фериал Салхи утверждает, что многие ценники для них были завышены. Например, за номера гостиниц с них требовали вдвое больше реальной стоимости, более $ 500 за сутки. Кроме того в связи с серьёзными финансовыми проблемами местного организационного комитета их обязали заплатить ещё около $ 265 тыс.



По подсчётам портала с момента избрания на пост президента FIE в 2008 году Усманов выделил ей около $ 51 млн.