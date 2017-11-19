Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Шпажисты сборной России выиграли командные соревнования на этапе Кубка мира в Италии
МОСКВА, 19 ноя —
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МОСКВА, 19 ноя —
Россияне в финале взяли верх над шпажистами из сборной Италии со счетом 45:35. За российскую команду на этом этапе выступали Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос.
В матче за третье место сборная Южной Кореи одолела команду Франции — 43:42.